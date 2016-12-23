Путин рассказал о пенсиях в 2017 году

Владимир Владимирович сообщил, в бюджете на следующий заложена все нужные для пенсий средства, что позволит в феврале проиндексировать пенсионные выплаты, а с апреля будут проиндексированы другие социальные пособия.

Помимо этого президент напомнил о единовременной выплате 5 тысяч рублей, которые получат пенсионеры всех категорий и вне зависимости от стажа работы в январе 2017.

В своём сообщении глава России коснулся и вопроса досрочного выхода на пенсию, отметив нынешнюю пенсионную систему, основанную на трех составляющих: общий стаж, уровень зарплаты до выхода на пенсию и возраст, с которого человек решил выйти на пенсию.

- Не буду забегать вперед и говорить, что там планируется. Но хочу отметить , что любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься только тщательного анализа. Мы будем действовать очень аккуратно, — заключил Путин.





Лилия Финько