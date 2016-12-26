Горводоканал Волгограда берет кредит на 300 миллионов рублей

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на сайт госзакупок, согласно техническому заданию, данная сумма пойдет на пополнение оборотных средств муниципального предприятия, а также выплаты по ранее взятым кредитам. При этом отмечается, что проценты должны быть не более 15% годовых и комиссия за ведение ссудного счета — 0,2%.

Редакция информагентства направила официальный запрос в МУП "Горводоканал г. Волгограда" с просьбой разъяснить детали приобретаемого кредита, в частности, чем вызвана необходимость приобретения кредита, а также, на покрытие каких именно расходов предназначены эти деньги? И по какой причине данные финансовые средства не удалось получить от "Концессии водоснабжения"?

Надира Коннова