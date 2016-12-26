Горводоканал Волгограда берет кредит на 300 миллионов рублей Печать
26.12.2016 15:03

Горводоканал Волгограда берет кредит на 300 миллионов рублей

На сайте госзакупок появилось извещение на предоставление кредита (кредитной линии) для нужд МУП "Горводоканал г. Волгограда". Сумма лота составляет 318 миллионов рублей.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на сайт госзакупок, согласно техническому заданию, данная сумма пойдет на пополнение оборотных средств муниципального предприятия, а также выплаты по ранее взятым кредитам. При этом отмечается, что проценты должны быть не более 15% годовых и комиссия за ведение ссудного счета — 0,2%.

Горводоканал Волгограда берет кредит на 300 миллионов рублей

Редакция информагентства направила официальный запрос в МУП "Горводоканал г. Волгограда" с просьбой разъяснить детали приобретаемого кредита, в частности, чем вызвана необходимость приобретения кредита, а также, на покрытие каких именно расходов предназначены эти деньги? И по какой причине данные финансовые средства не удалось получить от "Концессии водоснабжения"?

Надира Коннова

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