Волгоградская область стала самым коррумпированным регионом страны

На портале правовой статистики от Генеральной прокуратуры России были опубликованы показатели преступности в России.

По каждому преступлению были сформированы рейтинги регионов по количеству совершенных преступлений на период с января по ноябрь 2016 года.

Согласно данным от генпрокуратуры, Волгоградская область «отличилась» самым большим показателем взяточничества среди регионов. Всего за прошедший год в области было возбуждено 223 преступления по статье «Дача взятки». В 2015 году регион тоже был лидером рейтинга с показателем коррупции в 323 преступления.

Также регион вошел в «десятку» регионов с самым большим количеством преступлений по статье «Получение взятки» и занял 7 место (158 преступлений), заметно снизив позицию в рейтинге по сравнению с 2015 годом (2 место - 213 преступлений).

Отметим, что по общему количеству преступлений экономической направленности Волгоградская область второй год подряд входит в топ-10.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress