С начала года в Волгограде зафиксировали самое дешевое топливо в ЮФО

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные мониторинга производства нефтепродуктов и цен на них за период с 2 по 8 января нового года.

Согласно документу Росстата, за первую неделю нового года самая низкая средняя цена на топливо в ЮФО была зафиксирована в Волгограде. Она составила 37,17 рублей за литр.

Ценник на АИ92 в Волгограде составил 35,98 рублей, цена АИ95 – 39,24. Дизель в указанный период со 2 по 8 января можно было приобрести за 37,16 за литр.

Самый дорогой бензин среди регионов ЮФО был отмечен в Крыму. Жители Симферополя за первую неделю 2017-го платили 43,59 за АИ95.

Отметим, что по сравнению с ценами на волгоградское топливо в ноябре прошлого года средняя стоимость бензина выросла незначительно. В ноябре волгоградцы покупали бензин за 37,04 рубля за литр.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»