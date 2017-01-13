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|С начала года в Волгограде зафиксировали самое дешевое топливо в ЮФО
|13.01.2017 10:59
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Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные мониторинга производства нефтепродуктов и цен на них за период с 2 по 8 января нового года.
Согласно документу Росстата, за первую неделю нового года самая низкая средняя цена на топливо в ЮФО была зафиксирована в Волгограде. Она составила 37,17 рублей за литр.
Ценник на АИ92 в Волгограде составил 35,98 рублей, цена АИ95 – 39,24. Дизель в указанный период со 2 по 8 января можно было приобрести за 37,16 за литр.
Самый дорогой бензин среди регионов ЮФО был отмечен в Крыму. Жители Симферополя за первую неделю 2017-го платили 43,59 за АИ95.
Отметим, что по сравнению с ценами на волгоградское топливо в ноябре прошлого года средняя стоимость бензина выросла незначительно. В ноябре волгоградцы покупали бензин за 37,04 рубля за литр.
Юлия Соболева
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