Пенсионный возраст могут повысить к 2019 году



Экс-глава Минфина РФ сообщил, что повышение пенсионного возраста не только необходимо, но и неизбежно.

«Начать нужно было давно, и сейчас уже срочно нужно начинать. Мы считаем, что необходимо начинать с 2019-го или с 2020 года», - отметил госдеятель.

Алексей Леонидович также объяснил, что повышение возраста выхода на пенсию должно коснуться всех — и мужчин, и женщин. Повышение на 3-5 лет позволит высвободить ресурсы на уже существующих пенсионеров.

Ранее Кудрин заявлял о постепенном увеличении возраста выхода на пенсию. Если увеличивать возраст по полгода, объяснял в 2015 году глава совета Центра стратегических разработок, это позволит «растянуть» изменения для мужчин на шесть лет, а для женщин еще через большее время, избежав тем самым шокового состояния для трудоспособного населения.

В ноябре 2016 ещё тогда занимающий пост главы Минэкономразвития Алексей Улюкаев поддерживал инициативу повышения пенсионного возраста.

Повышение, объяснял Улюкаев, поможет поддержать внутренний баланс пенсионной системы, в частности, между плательщиками взносов в ПФР и получателями пенсий.



Лилия Финько

Фото: globallookpress