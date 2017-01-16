Пенсионный возраст могут повысить к 2019 году Печать
16.01.2017 18:32

Пенсионный возраст могут повысить к 2019 году

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что срочное повышение пенсионного возраста позволит России запастись солидным экономическим ресурсом.


Экс-глава Минфина РФ сообщил, что повышение пенсионного возраста не только необходимо, но и неизбежно.

«Начать нужно было давно, и сейчас уже срочно нужно начинать. Мы считаем, что необходимо начинать с 2019-го или с 2020 года», - отметил госдеятель.

Алексей Леонидович также объяснил, что повышение возраста выхода на пенсию должно коснуться всех — и мужчин, и женщин. Повышение на 3-5 лет позволит высвободить ресурсы на уже существующих пенсионеров.

Ранее Кудрин заявлял о постепенном увеличении возраста выхода на пенсию. Если увеличивать возраст по полгода, объяснял в 2015 году глава совета Центра стратегических разработок, это позволит «растянуть» изменения для мужчин на шесть лет, а для женщин еще через большее время, избежав тем самым шокового состояния для трудоспособного населения.

В ноябре 2016 ещё тогда занимающий пост главы Минэкономразвития Алексей Улюкаев поддерживал инициативу повышения пенсионного возраста.
Повышение, объяснял Улюкаев, поможет поддержать внутренний баланс пенсионной системы, в частности, между плательщиками взносов в ПФР и получателями пенсий.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

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