Банкротиться в России станет проще



Однако новые поправки предполагают новые условия. Например, общая сумма задолженности не должна превышать 900 тысяч рублей, а число кредиторов быть не более 10.

При этом человек, объявляющий себя банкротом, не должен быть индивидуальным предпринимателем и и иметь недвижимость, кроме той, что подлежит взысканию.

Между тем, граждане смогут проходить процедуру без необходимого вмешательства арбитражного управляющего, что сэкономит время и деньги для них.

Стоит отметить, что в настоящий момент признание неплатежеспособности начинается при условии наличия долгов свыше 500 тысяч и трёхмесячной просрочки банковских платежей. Вся процедура обойдётся примерно в 150 тысяч рублей. Для многих должников такая сумма порой не по силам, поэтому признать себя банкротом могут позволить не все.

По данным Общества содействия финансовому оздоровлению, на 1 декабря 2016 года количество заявлений на признание банкротства, поданных должниками, составило более 35 тыс. Из них только 1,5 тысячи человек смогли пройти процедуру.





Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"