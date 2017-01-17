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|Банкротиться в России станет проще
|17.01.2017 13:52
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При этом человек, объявляющий себя банкротом, не должен быть индивидуальным предпринимателем и и иметь недвижимость, кроме той, что подлежит взысканию.
Между тем, граждане смогут проходить процедуру без необходимого вмешательства арбитражного управляющего, что сэкономит время и деньги для них.
Стоит отметить, что в настоящий момент признание неплатежеспособности начинается при условии наличия долгов свыше 500 тысяч и трёхмесячной просрочки банковских платежей. Вся процедура обойдётся примерно в 150 тысяч рублей. Для многих должников такая сумма порой не по силам, поэтому признать себя банкротом могут позволить не все.
По данным Общества содействия финансовому оздоровлению, на 1 декабря 2016 года количество заявлений на признание банкротства, поданных должниками, составило более 35 тыс. Из них только 1,5 тысячи человек смогли пройти процедуру.
Лилия Финько
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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