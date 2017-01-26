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|За год Индекс восприятия коррупции в России не изменился
|26.01.2017 18:35
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СоцИнформБюро», наша страна получила лишь 29 баллов из 100, разделив позиции с Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной.
В прошлом году Россия получила те же 29 баллов, но была на 119 месте. Изменение положения в рейтинге связано с тем, что в этом году увеличилось количество стран, которых исследовало движение Transparency International. В связи с этим можно сделать вывод, что положение России за год не изменилось.
Первое место в рейтинге ИВК-22016 заняли Дания и Новая Зеландия. Эти страны набрали по 90 баллов. На втором месте – Финляндия, у нее 89 баллов, на третьем – Швеция с 88 баллами. Последние строчки рейтинга разделили Северная Корея (12 баллов), Южный Судан (11 баллов) и Сомали (10 баллов). Если сравнивать с рейтингом 2015 года, то можно заметить, что состав лидеров и аутсайдеров практически не изменился.
Что касается положения в России, то, по мнению генерального директора «Трансперенси Интернешнл - Россия» Антона Поминова, в прошлом году в стране «ранее существовавшая тенденция к уточнению норм антикоррупционного законодательства дополнилась безудержной охотой на отдельных коррупционеров и приравненных к ним». Из наиболее важных событий и внешних факторов, повлиявших на место России в рейтинге, - утечка документов компании Mossack Fonseca («Панамские документы»), в которых фигурировали офшоры небезызвестных людей из окружения высокопоставленных российских чиновников. Публикация этой информации значительно повлияла на ответы респондентов.
«Настоящая антикоррупция и последующее развитие страны возможны только тогда, когда начинают укрепляться институты, наиболее важными из которых является прозрачные, честные выборы для контроля за политиками от главы сельсовета до президента, а также независимая ни от одной из ветвей власти, облеченная доверием граждан и бизнеса и эффективно, а не для палочки работающая система верховенства права», —считает Антон Поминов.
Анастасия Красновская, Москва
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