За год Индекс восприятия коррупции в России не изменился

Международное движение по противодействию коррупции Transparency International опубликовал Индекс восприятия коррупции-2016 (ИВК). Согласно этому отчету, Россия занимает 131 место из 176 стран. Как стало известно «СоцИнформБюро», наша страна получила лишь 29 баллов из 100, разделив позиции с Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной. В прошлом году Россия получила те же 29 баллов, но была на 119 месте. Изменение положения в рейтинге связано с тем, что в этом году увеличилось количество стран, которых исследовало движение Transparency International. В связи с этим можно сделать вывод, что положение России за год не изменилось. Первое место в рейтинге ИВК-22016 заняли Дания и Новая Зеландия. Эти страны набрали по 90 баллов. На втором месте – Финляндия, у нее 89 баллов, на третьем – Швеция с 88 баллами. Последние строчки рейтинга разделили Северная Корея (12 баллов), Южный Судан (11 баллов) и Сомали (10 баллов). Если сравнивать с рейтингом 2015 года, то можно заметить, что состав лидеров и аутсайдеров практически не изменился. Что касается положения в России, то, по мнению генерального директора «Трансперенси Интернешнл - Россия» Антона Поминова, в прошлом году в стране «ранее существовавшая тенденция к уточнению норм антикоррупционного законодательства дополнилась безудержной охотой на отдельных коррупционеров и приравненных к ним». Из наиболее важных событий и внешних факторов, повлиявших на место России в рейтинге, - утечка документов компании Mossack Fonseca («Панамские документы»), в которых фигурировали офшоры небезызвестных людей из окружения высокопоставленных российских чиновников. Публикация этой информации значительно повлияла на ответы респондентов. «Настоящая антикоррупция и последующее развитие страны возможны только тогда, когда начинают укрепляться институты, наиболее важными из которых является прозрачные, честные выборы для контроля за политиками от главы сельсовета до президента, а также независимая ни от одной из ветвей власти, облеченная доверием граждан и бизнеса и эффективно, а не для палочки работающая система верховенства права», —считает Антон Поминов. Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро» Следующая >