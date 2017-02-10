Молоко в стране может подорожать

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|10.02.2017 14:15
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Национальный союз производителей молока на прошлой неделе написал письмо главе Министерства сельского хозяйства Александру Ткачеву с просьбой изменить решение Россельхознадзора от 20 января 2017 года. Об это пишет газета «Коммерсант».
Согласно тексту решения, с 1 февраля регионам страны будут присвоены статусы по болезням животных, которые повлекут за собой ограничения на отгрузку сырья из региона.
Так, ограничения по отгрузке сырого молока были наложены на 25 субъектов РФ.
Как сообщает «Астрахань FM» со ссылкой на директора Департамента по связям с общественностью «Союзмолоко», в каждом из 25 регионах наблюдались вспышки каких-либо инфекций.
В список вошла и Волгоградская область. У коров в регионе были обнаружены вспышки узелкового дерматита, в связи с чем ему был присвоен статус «неблагополучный».
По решению Россельхознадзора, регионы, в которых обнаружены болезни, должны пастеризовать вывозимое молоко. По факту это означает приостановку поставок сырого молока, потому что у большинства производителей нет необходимого оборудования.
Юлия Соболева
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