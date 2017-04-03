С 31 марта по 1 апреля в Москве прошел I медиа-форум для представителей российских СМИ «Современная розничная торговля – драйвер несырьевой экономики России». Организатором мероприятия выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Форум был посвящен состоянию, тенденциям и перспективам развития ритейла в России.

Открыла мероприятие исполнительный директор АКОРТ Полина Киселева, которая рассказала журналистам об основных особенностях ритейла и его отличиях от традиционной розничной торговли.

- Сетевые магазины «у дома» - это основные учреждения для покупки продуктов в России. Совокупный трафик крупнейших торговых сетей в 2016 году составил 9 миллиардов человек. В отличие от традиционной розницы, ритейл предлагает более обширный ассортимент, низкие цены, прозрачное налогообложение, а также стабильные зарплаты и соответствующие законодательству условия труда для сотрудников. Ритейл обеспечивает порядка 17% национального ВВП, 10% налоговых поступлений в бюджет и рабочие места для 4 миллионов россиян, - заявила Полина Киселева.

Однако на ритейл, как и на многие сферы экономики в России, в последние годы повлиял экономический кризис. Он заставил, прежде всего, покупателей выбирать разные стратегии адаптации к новой экономической реальности.



- Давление кризиса ограничило возможности покупателя и заставило его больше фокусироваться на цене и качестве. Граждане стали больше покупать товаров с низкими ценами, делать закупки по строгому списку, охотиться за скидками и акциями и запасать продукты, - отметила директор по работе с клиентами холдинга «Ромир» Екатерина Якунькина. – Россияне стали сокращать расходы на одежду, однако остались лояльны к брендам.

Более того, покупатели стали более требовательными и подкованными в правовом плане, от чего возросло количество обращений в надзорные органы.

По словам начальника правового управления Роспотребнадзора Натальи Андрияшиной, потребитель стал грамотнее. Теперь он все чаще обращает внимание на маркировки и обслуживание. Однако потребительского экстремизма, при котором покупатель стремится получить выгоду за счет продавцов и производителей, пока не наблюдается.

Такое кризисное поведение россиян отразилось на работе и ценовой политике сетевых магазинов. В 2015 году крупные сети были вынуждены заморозить цены на 20 основных социально-значимых товаров, а также предложить больше промо-акций, чтобы обеспечить посещаемость.

Как заявил на форуме заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, на данный момент в сфере розничной торговли наблюдается стагнация.

- Долгое время российская торговля находилась в нестабильном положении, поскольку потребительский спрос снижался. На данный момент какого-то явного тренда нет: ни положительного, ни отрицательного. Говорить о том, что ситуация становится лучше – преждевременно, несмотря на то, что торговые организации стремятся увеличить свою эффективность и найти варианты завоевания потребительских предпочтений.

В этом плане правительство планирует придерживаться тенденции развития логистической инфраструктуры в России. Это важный тренд, поскольку эффективная логистика позволяет ускорить поставку продовольствия и непродовольствия, а также увеличить сроки хранения отдельных продуктовых товаров.

Однако только потребительские предпочтения будут определять в конечном счете, как будет в дальнейшем складываться структура рынка, - заявил вице-председатель.

В рамках форума была также поднята актуальная тема об ограничении времени работы гипермаркетов.

Напомним, что ранее первый зампред Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил, что в закон «О торговле» планируется внести поправки об ограничении работы гипермаркетов в выходные дни.

- В субботу - до 16:00, в воскресенье - не работать вообще. В будни - до 21:00. Никаких 24-часовых гипермаркетов, - сообщил господин Лисовский.

В ходе своего выступления на форуме АКОРТ заместитель руководителя антимонопольной службы Андрей Кашеваров заявил, что сейчас в приоритете рыночное регулирование торговли, а административные меры - это крайний случай.

Позицию УФАС на форуме поддержал и заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович

- Я за то, чтобы людям было удобно. На данный момент нужно поддерживать одни формы торговли, а не ограничивать другие, - заявил вице-премьер.

Алёна Басавина

Фото: ИА «СоцИнформБюро»