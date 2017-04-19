ОАО ЕДКММ
В Волгограде ликвидируют Ворошиловский рынок Печать
19.04.2017 17:32

В Волгограде ликвидируют Ворошиловский рынок

По решению городских депутатов все имущество рынка перейдет под управление в МУП «Центральный рынок».

Сегодня в Волгоградской городской думе состоялось очередное заседание с главой Волгограда Андреем Косолаповым.

В ходе встречи народные избранники успели принять более 20 решений. Одно из них касалось ликвидации МУП «Рынок оптово-розничной торговли», известного как «Ворошиловский рынок».

На заседании большинство депутатов одобрили ликвидацию. Данное решение было принято в рамках плановой работы по сокращению административно-управленческих расходов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе гордумы, теперь все имущество будет передано МУП «Центральный рынок».

По словам депутатов, данное решение никак не отразиться на работе рынка. Все торговцы и сотрудники продолжат работу на привычных местах.

Напомним, что нынешний председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Александр Сиваков долгое время пытался предпринять какие-то попытки по реорганизации Ворошиловского рынка. Но все они оказались безуспешными.

Возможно, это произошло из-за натянутых отношений между Сиваковым и директором Ворошиловского рынка Леонидом Семергей.

Отметим, что несмотря на слова губернатора про «движение вперед», Волгоградская область пока поддерживает тенденцию к сокращению всевозможных МУПов.

Создается впечатление, что власти не заинтересованы в комплексном развитии муниципальных предприятий, чем умело пользуются частники.

При этом, столичные городские рынки демонстрируют хорошую рентабельность. На данный момент власти Москвы реализуют программу по реконструкции и единому оформлению рынков.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru