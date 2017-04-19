В Волгограде ликвидируют Ворошиловский рынок

Сегодня в Волгоградской городской думе состоялось очередное заседание с главой Волгограда Андреем Косолаповым.

В ходе встречи народные избранники успели принять более 20 решений. Одно из них касалось ликвидации МУП «Рынок оптово-розничной торговли», известного как «Ворошиловский рынок».

На заседании большинство депутатов одобрили ликвидацию. Данное решение было принято в рамках плановой работы по сокращению административно-управленческих расходов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе гордумы, теперь все имущество будет передано МУП «Центральный рынок».

По словам депутатов, данное решение никак не отразиться на работе рынка. Все торговцы и сотрудники продолжат работу на привычных местах.

Напомним, что нынешний председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Александр Сиваков долгое время пытался предпринять какие-то попытки по реорганизации Ворошиловского рынка. Но все они оказались безуспешными.

Возможно, это произошло из-за натянутых отношений между Сиваковым и директором Ворошиловского рынка Леонидом Семергей.

Отметим, что несмотря на слова губернатора про «движение вперед», Волгоградская область пока поддерживает тенденцию к сокращению всевозможных МУПов.

Создается впечатление, что власти не заинтересованы в комплексном развитии муниципальных предприятий, чем умело пользуются частники.

При этом, столичные городские рынки демонстрируют хорошую рентабельность. На данный момент власти Москвы реализуют программу по реконструкции и единому оформлению рынков.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»