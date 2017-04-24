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|Камышин открывает кредитную линию на 90 миллионов рублей
|24.04.2017 17:33
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Информация об открытии невозобновляемой кредитной линии появилась сегодня на официальном портале госзакупок.
Согласно опубликованным данным, в течении 730 дней администрация Камышина сможет получать частями денежные средства на погашение долговых обязательств или закрытия «дыр» в бюджете.
Всего на открытие бюджетной линии из средств городского бюджета планируется потратить 10 миллионов рублей. В 2017 году будет выплачено 3,4 миллиона рублей, в 2018 году дадут 5,1 миллион, а в 2019 году – 1,7 миллиона.
Итоги аукциона на предоставления кредитной линии будут подведены 15 мая 2017 года.
Напомним, что ранее администрация Камышина уже размещала заявку на открытие кредитной линии в сумме 35 миллионов на срок в 360 календарных дней.
Отметим, что это не единичный случай на территории Волгоградской области, когда муниципалитеты вынуждены брать деньги у банков на финансовые нужды.
В начале апреля кредитную линию на 400 миллионов до 2020 года открыла администрация Волгограда. Победителем в этом аукционе стал «Сбербанк России». Этот же банк вслед за Волгоградом открыл кредитную линию на 200 миллионов сроком на 18 месяцев Волжскому.
Эти данные свидетельствуют о том, что администрация Волгоградской области не способна централизовано и своевременно обеспечить все муниципалитеты средствами.
Недавно, региональные власти разместили заявку на получение кредитных средств в 10 миллиардов рублей, которые планируется потратить на погашения долговых обязательств. Однако здесь стоит упомянуть, что на данный момент долг Волгоградской области перед государством составляет уже порядка 53,4 миллиардов рублей.
Юлия Соболева
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