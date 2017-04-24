Камышин открывает кредитную линию на 90 миллионов рублей

Информация об открытии невозобновляемой кредитной линии появилась сегодня на официальном портале госзакупок.

Согласно опубликованным данным, в течении 730 дней администрация Камышина сможет получать частями денежные средства на погашение долговых обязательств или закрытия «дыр» в бюджете.

Всего на открытие бюджетной линии из средств городского бюджета планируется потратить 10 миллионов рублей. В 2017 году будет выплачено 3,4 миллиона рублей, в 2018 году дадут 5,1 миллион, а в 2019 году – 1,7 миллиона.

Итоги аукциона на предоставления кредитной линии будут подведены 15 мая 2017 года.

Напомним, что ранее администрация Камышина уже размещала заявку на открытие кредитной линии в сумме 35 миллионов на срок в 360 календарных дней.

Отметим, что это не единичный случай на территории Волгоградской области, когда муниципалитеты вынуждены брать деньги у банков на финансовые нужды.

В начале апреля кредитную линию на 400 миллионов до 2020 года открыла администрация Волгограда. Победителем в этом аукционе стал «Сбербанк России». Этот же банк вслед за Волгоградом открыл кредитную линию на 200 миллионов сроком на 18 месяцев Волжскому.

Эти данные свидетельствуют о том, что администрация Волгоградской области не способна централизовано и своевременно обеспечить все муниципалитеты средствами.

Недавно, региональные власти разместили заявку на получение кредитных средств в 10 миллиардов рублей, которые планируется потратить на погашения долговых обязательств. Однако здесь стоит упомянуть, что на данный момент долг Волгоградской области перед государством составляет уже порядка 53,4 миллиардов рублей.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress