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В бизнес Волгограда теперь можно попасть по навигатору Печать
26.04.2017 14:06

В бизнес Волгограда можно попасть по навигатору

В Волгограде продолжаются попытки по созданию благоприятных условий для малого и среднего бизнеса. Состоялась презентация «Бизнес-навигатора МСП».


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в облкомитете экономической политики и развития, теперь волгоградские предприниматели могут свободно использовать базу объектов недвижимости и несколько сотен шаблонов бизнес-планов.

Так, предприниматели Волгогадской области получили доступ к интернет-ресурсу «Бизнес-навигатор МСП». Презентация портала состоялась, сегодня, 26 апреля в комитете экономической политики и развития региона.

Бизнес-навигатор позиционируется, как бесплатный ресурс для тех, кто хочет открыть или расширить свое дело. Также, сообщается, что портал поможет предпринимателям составить бизнес-план, получить информацию о действительных аукционах, найти доступную для аренды или покупки недвижимость и проанализировать конкурентов.

В настоящее время доступ к порталу открыт. Регистрация проходит на базе центров «Мои документы».

Полина Макарова

Фото: Комитет экономической политики и развития области

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