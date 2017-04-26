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|В бизнес Волгограда теперь можно попасть по навигатору
|26.04.2017 14:06
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Так, предприниматели Волгогадской области получили доступ к интернет-ресурсу «Бизнес-навигатор МСП». Презентация портала состоялась, сегодня, 26 апреля в комитете экономической политики и развития региона.
Бизнес-навигатор позиционируется, как бесплатный ресурс для тех, кто хочет открыть или расширить свое дело. Также, сообщается, что портал поможет предпринимателям составить бизнес-план, получить информацию о действительных аукционах, найти доступную для аренды или покупки недвижимость и проанализировать конкурентов.
В настоящее время доступ к порталу открыт. Регистрация проходит на базе центров «Мои документы».
Полина Макарова
Фото: Комитет экономической политики и развития области
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