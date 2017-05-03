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|03.05.2017 18:14
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3 апреля на площадке регионального общественного пресс-центра «Волга» состоялся круглый стол с участием покупателей и продавцов по вопросу закрытия Ворошиловского рынка Волгограда.
На мероприятие заранее были приглашены вице-губернатор Александр Сиваков, руководитель департамента экономического развития администрации Волгограда Евгений Усков, депутат облдумы Михаил Таранцов и общественный деятель Валерий Котельников.
Как и ожидалось, представители городской и областной администраций встречу с недовольными жителями проигнорировали.
Напомним, что 19 апреля депутаты Волгоградской городской Думы приняли решение о ликвидации МУП «Рынок оптово-розничной торговли», известного как «Ворошиловский рынок».
На официальном сайте гордумы было указано, что все имущество ликвидируемого рынка формально перейдет под управление МУП «Центральный рынок», а сами торговцы и останутся на местах.
Однако данное решение было приято на основе статьи 35 федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», где указано, что ликвидация влечет за собой прекращение деятельности без перехода прав к другим лицам.
По мнению работников Ворошиловского рынка, депутаты таким образом попытались ввести в заблуждение общественность. На самом же деле ни о каком присоединении или слиянии рынка в городской думе речи и не шло.
Народные избранники решили закрыть Ворошиловский рынок, ссылаясь на данные балансовой комиссии, признавшей работу МУПа неэффективной.
Интересно, что в протоколе балансовой комиссии от 6 февраля 2017 года работа предприятия была оценена как удовлетворительная, а уже в протоколе от 15 февраля она была признана неэффективной. Получается, что изменение оценок произошло буквально за неделю.
- Мы предполагаем, что депутаты выполняют чей-то заказ. И делают это непрофессионально, с нарушением множества нормативных актов городского, регионального и федеральных уровней. Не боятся ли депутаты пошатнуть итак нестабильную позицию Андрея Бочарова?- заявила в ходе круглого стола предприниматель Надежда Кузнецова.
Кроме того, депутаты посчитали, что здание Ворошиловского рынка находится в плохом состоянии. При этом, никакая экспертиза помещения не была проведена.
Как заявил в ходе встречи общественный активист Валерий Котельников, здание рынка хоть и не является объектом культурного наследия, однако представляет собой ценный градоформирующий объект, снос которого недопустим.
Предприниматели обеспокоены тем, что землю под рынком просто хотят «прибрать к рукам», чтобы построить там продолжение Ворошиловского торгового центра или новостройку, либо заморозить как многострадальный Центральный универмаг.
- Мы расцениваем решение депутатов как исполнение желания неизвестного лица или группы лиц. Это рейдерский захват. Этим решением они хотят выбросить на улицу сотни добросовестных предпринимателей, - сообщила продавец Елена Олейничева.
Подводя итоги мероприятия, предприниматель Светлана Волгина предложили передать губернатору Андрею Бочаровову "похоронную лопату волгоградского производителя" и "гроб местной продукции и предпринимательства".
- Мы хотим передать губернатору «похоронную лопату», чтобы Андрей Иванович решил, закапывать ему дальше местных производителей и торговцев, или наоборот откапывать. Также мы планируем передать в новый строящийся музей «Россия-Моя история» своеобразный гроб местной продукции. Ведь похоронив местный бизнес, власти захотят уничтожить и производителя. – сообщила Светлана, - Очень надеемся, что у губернатора и чиновников хватит смелости взять ответственность, наложенную на них президентом, и сделать все возможное для сохранения и процветания малого бизнеса в регионе.
Алёна Басавина
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