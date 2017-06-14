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Волгоградские предприятия выбираются из убытков Печать
14.06.2017 12:04

Волгоградские предприятия выбираются из убытков

Волгоградстат опубликовал данные о финансовых итогах предпринимательской деятельности в регионе за январь-апрель 2017 года.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» из отчета Волгоградстата, в этом году финансы волгоградских предприятий начали улучшаться.

Согласно документу, в первом квартале 2017 года организации получили 100 миллионов рублей убытков. При этом в апреле тенденция изменилась в лучшую сторону. Так, за четыре месяца предприятиям удалось заработать в совокупности 5,1 миллиардов рублей прибыли.

Волгоградские предприятия выбираются из убытков

По информации ведомства, за январь-апрель две трети волгоградских организаций получили прибыль в размере 12,5 млрд рублей. Такой результат показали предприятия, связанные с производством нефтепродуктов, химических веществ и химических продуктов, машин и оборудования.

Помимо этого стабильную прибыль с начала текущего года демонстрирует сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов, автотранспортных средств, производство и распределение электроэнергии и газа, торговля.

Добавим, что доля доходных организаций за январь-апрель 2017 года также имела тенденцию к росту: с 55% в январе до 64% в апреле.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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