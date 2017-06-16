Волгоградские депутаты обсудили областной бюджет

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на ИА "Волга-Каспий", сегодня состоялось очередное заседание комитета по бюджету и налогам, на котором депутаты рассмотрели поправки в законопроект об областном бюджете. В рамках встречи парламентарии обсудили распределение почти 3-х миллиардов незапланированных налоговых поступлений и субсидий федерального уровня.

Согласно законопроекту, все эти средства планируют направить на финансирование различных сфер.

Большую часть средств хотят вложить в развитие дорог. На эту проблему пока отводится 800 миллионов рублей. При этом увеличения субсидий на развитие транспорта депутаты пока не предусмотрели. Кроме того, с 2016 года объём средств на содержание фонда капремонта удвоился. Однако финансирование реконструкции объектов культурного значения, согласно документам, повысится всего на 100 тысяч рублей. А расходы на их капитальный ремонт уменьшат на 35 миллионов.

Что примечательно, законопроектом предусмотрено создание Фонда Микрофинансирования, которое будет выдавать мелкому и среднему предпринимательству займы. Раньше этим занимался комитет экономической политики и развития. На содержание новой организации собираются потратить 2,8 миллиона рублей.

Помимо этого, в рамках года Экологии планируется снизить почти на 3 миллиона расходы на ликвидацию накопленного экологического ущерба. Зато на укрепление и развитие казачества выделят 7 миллионов.

К слову о туристическом рейтинге, на создание соответствующей инфраструктуры убавят финансирование на 100 миллионов, а на развитие туризма в регионе на 35 миллионов.

Стоит отметить, что за областью числится внушительный госдолг размером более 50 миллиардов рублей. И эта сумма, согласно статистике, продолжает расти.

В этой связи можно заключить, что повышение пределов госдолга и обозначение долга по государственным гарантиям вплоть до 2020 года не сулит радостных перспектив для региона. С этим вполне согласился, присутствовавший на заседании нардеп Владимир Ефимов.

- Жить в долг нормально, если есть ресурсы, с которых этот долг можно отдавать. Прогнозируемые финансистами налоговые поступления в 2017 году, на мой взгляд, не соответствуют реальности. Также, эти цифры не подкреплены никакой фактурой. Бюджет должны обосновать, чего не случилось сегодня. Создается впечатление, что мы должны принимать все на веру. Если на практике окажется, что цифры взяты с потолка, то это приведет к большим финансовым заблуждениям, - прокомментировал сегодняшнюю встречу парламентариев Владимир Ефимов.

Добавим, что окончательное решение по поправкам в региональный бюджет Волгоградская облдума примет 22 июня. При этом, по мнению Ефимова, законопроект бюджета примут практически без изменений.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»