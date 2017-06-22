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В Волгограде поправили областной бюджет Печать
22.06.2017 17:51

В Волгограде поправили областной бюджет

Волгоградские парламентарии изменили бюджет региона на 2017 год.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Облдумы, сегодня, 22 июня, избранники народа приняли поправки в региональный бюджет.

В рамках встречи парламентарии распределили почти 3 миллиарда незапланированных налоговых поступлений и субсидий федерального уровня. При этом по словам участников заседания, главный финансовый документ области в текущем году сохранил свою социальную направленность и бездефицитность.

Расходная и доходная части бюджета региона в 2017-м увеличены на 2,9 миллиарда рублей. Большую часть этих средств направят на выплату зарплат бюджетникам, поддержку материнства и детства и другие социально значимые мероприятия.

Ранее сообщалось, что законопроект предусматривает изменения в финансировании различных сфер.

Напомним, за регионом по-прежнему числится внушительный госдолг размером более 50 миллиардов рублей. И эта сумма, согласно статистике, продолжает расти. Тем не менее, в ходе заседания мер к уменьшению внешнего долга области предпринято не было.

При этом парламентарии рапортуют об успехах, о системной и последовательной работе по наведению порядка в финансово-бюджетной сфере, которая уже приносит результаты. Так, доходы областной казны за последние три года увеличились на 11,8 миллиардов рублей. По словам народных избранников, основную часть этого прироста обеспечили поступления по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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