Назначен новый глава Краснооктябрьского района
Руководить районом будет бывший заместитель директора МБУ «Северное» Иван Дронов. ....
Минтруд опубликовал календарь выходных и праздников в 2018 году
Министерство труда и социальной защиты России обнародовало во вторник график выходных и праздничных ....
|В Волгограде поправили областной бюджет
|22.06.2017 17:51
|
В рамках встречи парламентарии распределили почти 3 миллиарда незапланированных налоговых поступлений и субсидий федерального уровня. При этом по словам участников заседания, главный финансовый документ области в текущем году сохранил свою социальную направленность и бездефицитность.
Расходная и доходная части бюджета региона в 2017-м увеличены на 2,9 миллиарда рублей. Большую часть этих средств направят на выплату зарплат бюджетникам, поддержку материнства и детства и другие социально значимые мероприятия.
Ранее сообщалось, что законопроект предусматривает изменения в финансировании различных сфер.
Напомним, за регионом по-прежнему числится внушительный госдолг размером более 50 миллиардов рублей. И эта сумма, согласно статистике, продолжает расти. Тем не менее, в ходе заседания мер к уменьшению внешнего долга области предпринято не было.
При этом парламентарии рапортуют об успехах, о системной и последовательной работе по наведению порядка в финансово-бюджетной сфере, которая уже приносит результаты. Так, доходы областной казны за последние три года увеличились на 11,8 миллиардов рублей. По словам народных избранников, основную часть этого прироста обеспечили поступления по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
17:51
В Волгограде поправили областной бюджет
-
16:35
В Волжском будут судить виновника смертельного ДТП
-
16:32
В Волгограде на перекрестках устанавливают светофоры с обратным отсчетом времени
-
15:53
Экс-глава сельского поселения Калачевского района получил условный срок
-
15:30
В День молодежи центр Волгограда будет перекрыт
-
15:05
В Волгограде будут судить очередного предпринимателя за неуплату налогов
-
14:40
Задержан второй грабитель камышинского ювелирного магазина
-
14:35
В Волгограде троллейбус №15а изменил конечную остановку и время первого рейса
-
14:16
Волгоградские школьники будут состязаться в спортивном ориентировании
-
14:14
На выходных волгоградцев ожидают короткие дожди и грозы
-
13:52
По Волгограду проедет "Добрый автобус" для сбора помощи онкобольным детям
-
13:41
В Волгограде задержали разыскиваемую мать
-
13:33
В Волгоградской области нашли 15 соток дикорастущего мака
-
12:45
В Госдуме обсудили алиментное законодательство
Самое читаемое
-
16:35
В Волжском будут судить виновника смертельного ДТП
-
15:53
Экс-глава сельского поселения Калачевского района получил условный срок
-
15:05
В Волгограде будут судить очередного предпринимателя за неуплату налогов
-
14:40
Задержан второй грабитель камышинского ювелирного магазина
-
13:41
В Волгограде задержали разыскиваемую мать
-
13:33
В Волгоградской области нашли 15 соток дикорастущего мака
-
11:42
Под Волгоградом водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом
Последние комментарии
-
В центре Волгограда ВАЗ столкнулся с мотоциклом: пострадали парень и девушка
-
Вот интересно с какой скоростью двигался мотоцикл >>
-
-
Причину пожара на стадионе "Волгоград Арена" установят в течение 10 дней
-
При соблюдении строительных норм и правил пенополистирол (ППС) является высокоэффективн ым, безопасным ... >>
-
-
В Волгограде троллейбус №15а изменил конечную остановку и время первого рейса
-
Просто наглое вранье.Причем здесь Суровикино?Все делается для того,чтобы все маршруты были с пересадками,и ... >>
-
-
Волгоградский парламентарий: российские курорты пока к такому не готовы
-
Я, поддерживаю Николая Лукьяненко, вы права-это точно. Лично мы с семьёй не будем ездить отдыхать ... >>
-
-
Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников
-
Зачем засекречивать об имуществе? Что секретного в этом? Мы хоть будем знать, как живут чиновники ... >>
-
-
Мэрия Волгограда опубликовала новую транспортную схему
-
21-06-2017 в 8-30ч . 98 автобус пронесся моми на нереальной скорости не остановившись на остановке ... >>
-
-
Новые автобусы Волгограду в лизинг предоставит московская фирма
-
Опять Возрождение >>
-
-
Полиция Волгоградской области ищет торговцев людьми
-
У жителя Кировского района во дворе нашли 47 кустов конопли
-
скока-скока "кусов конопли"? >>
-