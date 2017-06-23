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В Волгоградской области станет больше «Каруселей» и «Пятерочек» Печать
23.06.2017 13:42

В Волгоградской области станет больше «Каруселей» и «Пятерочек»

Одна из крупнейших продуктовых розничных компаний Х5 Retail Group подписала соглашение о сотрудничестве с региональной властью.

Документы о сотрудничестве сегодня, 23 июня, подписали в администрации Волгоградской области.

Свои подписи на документе поставили председатель комитета промышленности и торговли Роман Беков и директор по взаимодействию с органами власти Х5 Retail Group Станислав Наумов.

В Волгоградской области станет больше «Каруселей» и «Пятерочек»

Соглашение будет способствовать продвижению товаров местных производителей в торговых сетях «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток».

По словам Станислава Наумова, на данный момент Х5 Retail Group реализует товары 32 местных продуктовых компаний. Доля волгоградских продуктов составляет от 40 до 60%.

Также планируется усовершенствование розничной торговли в регионе и реализация программ для социально незащищенных граждан, которые дадут дополнительные привилегии при покупках в магазинах сетей X5.

- Раньше для пенсионеров Волгоградской области в наших магазинах действовала скидка 5%. Теперь по понедельникам она возрастает до 10%, - сообщил представитель компании.

С дня подписания в Волгоградской области планируется открыть около 50 новых магазинов компании X5. Общий объем инвестиций составит порядка 300 миллионов рублей.

Наша справка

X5 Retail Group – одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Управляет магазинами под брендами «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель».

Алёна Басавина
Фото: ИА «СоцИнформБюро», официальный портал X5

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