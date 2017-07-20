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Правительство России ищет варианты поддержки рынка санавиации Печать
20.07.2017 14:02

Правительство России ищет варианты поддержки рынка санавиации

Чиновники предлагают оплачивать услуги санитарной авиации за счет ОМС.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», на недавнем заседании Авиационной коллегии при правительстве РФ обсуждалось предложение оплачивать услуги санавиации за счет ОМС. Об этом пишут «Известия».

В текущем году 34 региона начали получать субсидии от Минздрава на закупку авиационных услуг. Однако такое финансирование не предусмотрено в бюджете в 2018-2019 годах. Поэтому сейчас правительство России занимается поиском вариантов поддержки рынка санавиации. При этом пока обсуждается лишь финансирование за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Напомним, в этом году в российских регионах начали активно развивать использование вертолетов для транспортировки больных, в числе которых и Волгоградская область.

Полина Макарова
ФОТО: Администрация Волгоградской области

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