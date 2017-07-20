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|Правительство России ищет варианты поддержки рынка санавиации
|20.07.2017 14:02
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», на недавнем заседании Авиационной коллегии при правительстве РФ обсуждалось предложение оплачивать услуги санавиации за счет ОМС. Об этом пишут «Известия».
В текущем году 34 региона начали получать субсидии от Минздрава на закупку авиационных услуг. Однако такое финансирование не предусмотрено в бюджете в 2018-2019 годах. Поэтому сейчас правительство России занимается поиском вариантов поддержки рынка санавиации. При этом пока обсуждается лишь финансирование за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.
Напомним, в этом году в российских регионах начали активно развивать использование вертолетов для транспортировки больных, в числе которых и Волгоградская область.
Полина Макарова
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