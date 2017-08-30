Инвесторы готовы возродить «Химпром»

В мероприятии приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, главы профильных ведомств, экологи и потенциальные инвесторы.



В ходе встречи сразу была поднята одна из серьезнейших проблем «Химпрома» по части экологии – наличие высокотоксичного «белого моря», т.е. шламового накопителя. На площади в 26 гектаров он содержит в себе химические отходы, оставшиеся от прошлой длительности предприятия.

Специалисты оценивают, что всего в «белом море» хранится больше 4 тонн шлама.

Напомним, что недавно стало известно о том, что довольно длительное время в Рязанской области производили слив серной кислоты 77% с волгоградского «Химпрома». Также с 2014 года неизвестные лица регулярно вывозили оттуда химикаты различных классов опасности.

Стоит сказать, что бедственную экологическую ситуацию на территории «Химпрома» также отметил Дмитрий Медведев во время своего последнего визита в Волгоград.

Не могли в ходе заседания не сказать и о задолженности «Химпрома» перед кредиторами. Сейчас предприятие имеет долг больше 10 млрд рублей перед такими компаниями, как «Нижноватомэнергосбыт» (ННАЭС), «МРСК Юга», «РТ Капитал».

Но несмотря на все эти проблемы готовность дать новую жизнь умирающему заводу высказали сразу два инвестора.

Советник президента компании «Роснефть» Игоря Сечина, глава инвестиционной компании «АЕОН» и владелец Международного аэропорта Волгоград Роман Троценко, который сегодня специально прибыл в город-герой, сообщил о готовности помочь в восстановлении завода.

- Химпром» — один из самых сложных проектов в российской промышленности. От лица крупных инвесторов могу сказать: мы чувствуем здесь себя очень комфортно, потому что несмотря на сложность проектов находятся решения, - заявил предприниматель.

Также в поддержку возрождения «Химпрома» высказался генеральный директор компании «Джи Ти ЭМ1» Александр Шведов.

По данным ИА «Волга-Каспий», данная фирма была зарегистрирована в декабре прошлого года и имеет уставной капитал 30 тысяч рублей. Согласно регистрационным данным рабочие телефоны и электронные адреса «Джи Ти ЭМ1» совпадают с контактами корпорации «АЕОН», однако на мероприятии Шведова и Троценко случайно или намеренно представили, как отдельных инвесторов.

Господин Шведов заявил о том, что сейчас на рынке имеется потребность в карбиде кальция, хлорной извести, а также минеральных удобрениях для обработки растений. Наличие добывающих предприятий, технических вузов с профильными специальностями и уже готовых квалифицированных рабочих поможет «Химпрому» возобновить производство.

По итогу на заседании были озвучены ориентировочные сроки перезапуска «Химпрома» - конец 2017 – начало 2018 года.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»