Пенсионеры Волгоградской области живут на 12 тысяч рублей в месяц

Информация о среднем размере пенсий была размещена накануне на официальном портале Волгоградстата.

Согласно статистическим данным, в августе 2017 года средний размер пенсии составил 12 163 рубля, что больше пенсии за предыдущий месяц на 33,6 рубля.

Увеличение размера выплат пенсионерам было связано с федеральным законом о страховых пенсиях», по которому с 1 августа каждого года производится корректировка.

Самая высокая средняя пенсия была зафиксирована в Волгограде. Пенсионеры областной столицы получили 13 011 рублей. В Волжском данный показатель дотянул до 12 809 рублей.

Наименьшая средняя выплата оказалась в Палласовском районе - 10208 рублей.

Напомним, что недавно губернатор подписал документ об установлении величины прожиточного минимума в Волгоградской области на второй квартал 2017 года.

В расчете на душу населения прожиточный минимум составил 9464 рубля.

Для трудоспособного населения он определен в размере 10146 рублей, для пенсионеров – 7670 рублей, а для детей – 9664 рубля.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress