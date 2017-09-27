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|Пенсионеры Волгоградской области живут на 12 тысяч рублей в месяц
|27.09.2017 11:41
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Информация о среднем размере пенсий была размещена накануне на официальном портале Волгоградстата.
Согласно статистическим данным, в августе 2017 года средний размер пенсии составил 12 163 рубля, что больше пенсии за предыдущий месяц на 33,6 рубля.
Увеличение размера выплат пенсионерам было связано с федеральным законом о страховых пенсиях», по которому с 1 августа каждого года производится корректировка.
Самая высокая средняя пенсия была зафиксирована в Волгограде. Пенсионеры областной столицы получили 13 011 рублей. В Волжском данный показатель дотянул до 12 809 рублей.
Наименьшая средняя выплата оказалась в Палласовском районе - 10208 рублей.
Напомним, что недавно губернатор подписал документ об установлении величины прожиточного минимума в Волгоградской области на второй квартал 2017 года.
В расчете на душу населения прожиточный минимум составил 9464 рубля.
Для трудоспособного населения он определен в размере 10146 рублей, для пенсионеров – 7670 рублей, а для детей – 9664 рубля.
Юлия Соболева
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