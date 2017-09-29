Волгоградский госдолг прибавил 200 миллионов

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», региональный комитет финансов отчитался об исполнении бюджета области на 1 сентября.

Так, по состоянию на первый день осени госдолг региона снова вырос на 200 миллионов и составил 53, 4 миллиарда рублей. Отметим, что еще в июле чиновники рапортовали о снижении этой суммы на 142,9 миллиона рублей по сравнению с началом года.

Что касается доходов бюджета, то сейчас они составляют всего 51,5 миллиардов рублей. При этом из федеральной казны поступило 13,25 миллиардов рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы сократились на 149,2 миллионов рублей. В настоящий момент их сумма составляет 38,38 миллиардов рублей.

Акцизы уменьшились на 1 миллиард рублей и теперь составляет 4,85 миллиард рублей. Поступление налога на прибыль сократилось на 424,7 миллионов рублей и составило 12,5 миллиардов рублей.

В области растет только НДФЛ, также налог на имущество организаций. На данный момент их поступление увеличилось на 121 миллион рублей и составило 10,7 миллиардов рублей и выросло на 357,6 миллионов рублей и составило 5,5 миллиардов рублей соответственно.

Дефицит бюджета сейчас равен 1,55 миллиарду рублей. При этом область взяла кредитов на 22 миллиарда рублей, а просроченная кредиторская задолженность составляет 250,4 миллионов рублей. С начала года последняя выросла на 98,5 миллионов рублей.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress