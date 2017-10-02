

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», старт программы реструктуризации с 2018 года был объявлен на заседании президиума Госсовета, которое проходило в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба Волжской Гордумы.

Подробнее о грядущей реструктуризации долгов рассказала депутат Государственной Думы от Волгоградской области Ирина Гусева.

– Эта программа рассчитана как минимум на 5 лет, она не будет обязательной для всех регионов. Участвующие в ней регионы получат возможность первые два года выплачивать ежегодно по 5% долга. Для регионов, которые обеспечат рост налоговой базы на уровне не ниже инфляции, может быть более льготный период, и продлен до 12 лет. Такие регионы и в 2020 году смогут погасить лишь 5% долга, а в дальнейшем выплачивать по 10% в год, до окончания срока действия программы, – пояснила Ирина Гусева.

Напомним, экс-мэр Волгограда на прошлой неделе оставила пост зампредседателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, и вошла в состав комитета по бюджету и налогам в качестве рядового члена.

По предварительным оценкам, по программе реструктуризации регионы за два года смогут высвободить порядка 428 миллиардов.

Отметим, что до конца октября правительство должно проработать все аспекты программы, провести работу с регионами и привести в соответствие действующие соглашения.

Добавим, на сегодня долг Волгоградской области составляет 53,4 миллиарда рублей. При этом только за два летних месяца он увеличился почти на 200 миллионов. В то же время дефицит бюджета составляет 1,55 миллиард рублей. А за текущий год привлечено кредитов на 22 миллиарда рублей.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress