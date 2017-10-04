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|Волгоградская область вошла в «Золотую осень-2017»
|04.10.2017 12:39
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Посетители мероприятия смогут увидеть наработки региона в сфере АПК на основе мелиорации, а также результаты инвестиционных проектов. Помимо этого будут представлены разработки ведущих научно-исследовательских институтов, новые сорта сельхозкультур, а также достижения волгоградских хозяйств племенного животноводства. В этот раз Волгоградская область разместится сразу на двух площадках.
Примечательно, что годом ранее регион вовсе отказался от стенда на агропромышленной выставке «Золотая осень». По каким причинам было принято такое решение, в пресс-службе администрации области тогда ответить затруднились.
Меду тем, в 2015 году регион представил на форуме сразу 4 проекта, среди них «Стратегия развития полупустынной зоны Волгоградской области», план строительства птицекомплекса, мощностью 100 тысяч тонн мяса птицы и 60 миллионов штук инкубационного яйца в год, «Расширение и модернизация тепличного комбината ГУП «Заря», а также очень любопытный проект «Строительство животноводческих комплексов, комбикормового завода и мясоперерабатывающего комплекса».
Отметим, что делегацию волгоградских сельхозпроизводителей возглавляет губернатор Андрей Бочаров.
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно по распоряжению Правительства Российской Федерации. Данное мероприятие сохраняет традиции и развивает современные технологии выставочного бизнеса в области АПК.
Станет ли эта осень золотой для Волгоградской области, и другие подробности визита местных чиновников на выставку будут опубликованы в ближайшее время.
Напомним, в конце августа регион посетил Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. На базе завода «Сады Придонья» провел совещание по развитию садоводства и питомниководства в стране.
Полина Макарова
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