ОАО ЕДКММ
Волгоградская область вошла в «Золотую осень-2017» Печать
04.10.2017 12:39

Волгоградская область вошла в «Золотую осень -2017»

В этом году региональные власти решили должным образом представить достижения области в агропромышленном секторе на крупном тематическом форуме в Москве.


Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», 4 октября на территории ВДНХ начала работу 19-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Мероприятие продлится четыре дня. Здесь будут представлены аграрные стенды многих регионов, в том числе и Волгоградской области.

Посетители мероприятия смогут увидеть наработки региона в сфере АПК на основе мелиорации, а также результаты инвестиционных проектов. Помимо этого будут представлены разработки ведущих научно-исследовательских институтов, новые сорта сельхозкультур, а также достижения волгоградских хозяйств племенного животноводства. В этот раз Волгоградская область разместится сразу на двух площадках.

Примечательно, что годом ранее регион вовсе отказался от стенда на агропромышленной выставке «Золотая осень». По каким причинам было принято такое решение, в пресс-службе администрации области тогда ответить затруднились.

Меду тем, в 2015 году регион представил на форуме сразу 4 проекта, среди них «Стратегия развития полупустынной зоны Волгоградской области», план строительства птицекомплекса, мощностью 100 тысяч тонн мяса птицы и 60 миллионов штук инкубационного яйца в год, «Расширение и модернизация тепличного комбината ГУП «Заря», а также очень любопытный проект «Строительство животноводческих комплексов, комбикормового завода и мясоперерабатывающего комплекса».

Отметим, что делегацию волгоградских сельхозпроизводителей возглавляет губернатор Андрей Бочаров.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно по распоряжению Правительства Российской Федерации. Данное мероприятие сохраняет традиции и развивает современные технологии выставочного бизнеса в области АПК.

Станет ли эта осень золотой для Волгоградской области, и другие подробности визита местных чиновников на выставку будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, в конце августа регион посетил Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. На базе завода «Сады Придонья» провел совещание по развитию садоводства и питомниководства в стране.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба губернатора

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru