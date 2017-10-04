Дмитрий Медведев пожелал удачи волгоградскому АПК



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации региона, сегодня на выставке «Золотая осень - 2017» глава Волгоградской области отчитался премьер-министру страны о результатах реализации проектов в сельскохозяйственной отрасли, а также о планах по дальнейшему развитию АПК, основанных на увеличении орошаемых площадей.

- Благодаря поддержке проектов по развитию мелиорации мы увеличили производство овощей с 801 тысячи тонн до миллиона тонн в год, - доложил Андрей Бочаров.

Также губернатор подчеркнул успехи региона в переработке овощной продукции.

- Если в 2014 году мы перерабатывали всего 46 тысяч тонн, то сейчас уже 315 тысяч тонн, - отметил глава Волгоградской области.

После таких заявлений премьер-министр дал оптимистичную оценку работе по реализации проектов развития АПК в регионе.

- Так держать, удачи, - сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, 4 октября на территории ВДНХ начала работу 19-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Делегацию от Волгоградской области возглавляет Андрей Бочаров. В этом году региональные власти решили должным образом представить достижения области в агропромышленном секторе на крупном тематическом форуме в Москве.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба губернатора