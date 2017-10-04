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|Дмитрий Медведев пожелал удачи волгоградскому АПК
|04.10.2017 16:27
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- Благодаря поддержке проектов по развитию мелиорации мы увеличили производство овощей с 801 тысячи тонн до миллиона тонн в год, - доложил Андрей Бочаров.
Также губернатор подчеркнул успехи региона в переработке овощной продукции.
- Если в 2014 году мы перерабатывали всего 46 тысяч тонн, то сейчас уже 315 тысяч тонн, - отметил глава Волгоградской области.
После таких заявлений премьер-министр дал оптимистичную оценку работе по реализации проектов развития АПК в регионе.
- Так держать, удачи, - сказал Дмитрий Медведев.
Напомним, 4 октября на территории ВДНХ начала работу 19-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Делегацию от Волгоградской области возглавляет Андрей Бочаров. В этом году региональные власти решили должным образом представить достижения области в агропромышленном секторе на крупном тематическом форуме в Москве.
Полина Макарова
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