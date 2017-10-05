На ВДНХ высоко оценили волгоградских овец и хлопок



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе губернатора, председатель правительства РФ и министр сельского хозяйства России дали жизнеутверждающую оценку успехам Волгоградской области в сфере АПК.

Напомним, 4 октября на территории ВДНХ начала работу 19-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Делегацию от Волгоградской области возглавляет Андрей Бочаров. В этом году региональные власти решили должным образом представить достижения области в агропромышленном секторе на крупном тематическом форуме в Москве.

В рамках форума глава Волгоградской области отчитался о результатах реализации проектов в сельскохозяйственной отрасли, а также о планах по дальнейшему развитию АПК, основанных на увеличении орошаемых площадей.

После чего Дмитрий Медведев дал оптимистичную оценку реализации проектов развития в регионе и пожелал области удачи. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в свою очередь отметил, что регион является надежным партнером, и федеральное ведомство продолжит оказывать ему поддержку по развитию мелиорации и переработки сельхозпродукции.

Напомним, в конце августа Александр Ткачев провел в Волгоградской области совещание по развитию садоводства и питомниководства в стране.

Накануне свои достижения на выставке представили более 20 волгоградских предприятий, среди которых заводчики овец и другого крупного рогатого скота. Изюминкой региональной экспозиции стал хлопок местного производства, а также тема мелиорации.

Директор департамента мелиорации Минсельхоза России Валерий Жуков также положительно отозвался о потенциале и успехах области.

- Мы видим, что у Волгоградской области высокий потенциал, и думаем, что и в 2018, 19 и 20 в регионе будут вводить по шесть тысяч гектаров, - сказал Валерий Жуков.

Выставка «Золотая осень-2017» продлится до 7 октября.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба губернатора