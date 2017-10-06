В Волгоградской области выросли доходы от железной дороги



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ПривЖД, с января по сентябрь магистраль перечислила в региональные и местные бюджеты свыше 3,8 миллиардов рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 эта цифра увеличилась на 21,2%.

Таким образом, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней Саратовской области превысили 2,1 миллиарда рублей, Волгоградской области –1,1 миллиард рублей, Астраханской области – 537 миллионов рублей.

Напомним, комитет финансов Волгоградской области недавно подвел итоги исполнения областного бюджета. Так, по состоянию на первый день осени госдолг региона снова вырос на 200 миллионов и составил 53, 4 миллиарда рублей.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress