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В Волгоградской области выросли доходы от железной дороги Печать
06.10.2017 12:16

В Волгоградской области выросли доходы от железной дороги

Приволжская железная дорога отчиталась о налогах за восемь месяцев текущего года.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ПривЖД, с января по сентябрь магистраль перечислила в региональные и местные бюджеты свыше 3,8 миллиардов рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 эта цифра увеличилась на 21,2%.

Таким образом, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней Саратовской области превысили 2,1 миллиарда рублей, Волгоградской области –1,1 миллиард рублей, Астраханской области – 537 миллионов рублей.

Напомним, комитет финансов Волгоградской области недавно подвел итоги исполнения областного бюджета. Так, по состоянию на первый день осени госдолг региона снова вырос на 200 миллионов и составил 53, 4 миллиарда рублей.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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