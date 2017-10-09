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Прожиточный минимум для пенсионеров региона не станет больше в 2018 году Печать
09.10.2017 12:42

Прожиточный минимум для пенсионеров региона не станет больше в 2018 году

Комитет Волгоградской областной думы одобрил законопроект об установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров Волгоградской области на 2018 год.

Законопроект сегодня обсудили на заседании комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Волгоградской областной думы.

В обсуждении приняли участие депутаты Эдуард Давыдовский и Дмитрий Шипунов, представители администрации, прокуратуры и КСП региона.

Согласно тексту документа, в 2018 году величину прожиточного минимума для пенсионеров планируют оставить на прежнем уровне. Ее размер составит 8 535 рублей.

В пояснительной записке к тексту законопроекта сообщается, что такая величина не будет превышать среднероссийскую, которая составляет 8 703 рубля.

По словам председателя комитета Татьяны Бухтиной, такую выплату с 1 января 2018 года будут получать все неработающие пенсионеры Волгоградской области, чей доход не превышает 8 535 тысяч рублей.

В ходе обсуждения было принято решение законопроект рекомендовать к принятию на очередном заседании Волгоградской областной думы.

Отметим, что согласно данным Волгоградстата, в августе 2017 года средний размер пенсии в регионе составил 12 163 рубля, что больше пенсии за предыдущий месяц на 33,6 рубля.

Увеличение размера выплат пенсионерам было связано с федеральным законом о страховых пенсиях, по которому с 1 августа каждого года производится корректировка.

Самая высокая средняя пенсия была зафиксирована в Волгограде. Пенсионеры областной столицы получили 13 011 рублей. В Волжском данный показатель дотянул до 12 809 рублей. Наименьшая средняя выплата оказалась в Палласовском районе - 10 208 рублей.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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