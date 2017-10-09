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|Прожиточный минимум для пенсионеров региона не станет больше в 2018 году
|09.10.2017 12:42
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Законопроект сегодня обсудили на заседании комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Волгоградской областной думы.
В обсуждении приняли участие депутаты Эдуард Давыдовский и Дмитрий Шипунов, представители администрации, прокуратуры и КСП региона.
Согласно тексту документа, в 2018 году величину прожиточного минимума для пенсионеров планируют оставить на прежнем уровне. Ее размер составит 8 535 рублей.
В пояснительной записке к тексту законопроекта сообщается, что такая величина не будет превышать среднероссийскую, которая составляет 8 703 рубля.
По словам председателя комитета Татьяны Бухтиной, такую выплату с 1 января 2018 года будут получать все неработающие пенсионеры Волгоградской области, чей доход не превышает 8 535 тысяч рублей.
В ходе обсуждения было принято решение законопроект рекомендовать к принятию на очередном заседании Волгоградской областной думы.
Отметим, что согласно данным Волгоградстата, в августе 2017 года средний размер пенсии в регионе составил 12 163 рубля, что больше пенсии за предыдущий месяц на 33,6 рубля.
Увеличение размера выплат пенсионерам было связано с федеральным законом о страховых пенсиях, по которому с 1 августа каждого года производится корректировка.
Самая высокая средняя пенсия была зафиксирована в Волгограде. Пенсионеры областной столицы получили 13 011 рублей. В Волжском данный показатель дотянул до 12 809 рублей. Наименьшая средняя выплата оказалась в Палласовском районе - 10 208 рублей.
Юлия Соболева
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