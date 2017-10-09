Волгоградские шины станут легче



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», на создание импортозамещающего производство предприятие получит 100 миллионов рублей льготного займа. Заявку одобрил небезызвестный Фонд «Перспективное развитие».

В рамках программы «Совместные займы» волжское предприятие получит 70 миллионов рублей от федерального фонда развития промышленности и еще 30 – от регионального. На эти средства «Газпром Химволокно» закупит станок и другие специализированные высокопроизводительные машины. Погасить заем необходимо в течение пяти лет.

Известно, что весь проект стоит 235 миллионов рублей. Он предусматривает создание на площадке волжского предприятия производства пропитанных полиэфирных кордных тканей из собственных высокомодульных нитей. Такая продукция позволит снизить позволит уменьшить массу шины, но сохранить ее прочность. Добавим, что в настоящий момент у проекта нет аналогов в России.

В итоге производство полиэфирных кордных тканей должно будет увеличиться на 1,8 миллиона погонных метров в год. А по скромным подсчетам, в ближайшие пять лет объемы производства компании составят около 950 миллионов рублей, объем налоговых поступлений — порядка 78,5 миллиона рублей.

Отметим, что заявка предприятия рассматривалась наряду с другими кандидатами – компанией «Биотех» и Камышинским опытным заводом.

В настоящее время на рассмотрении регионального фонда развития промышленности, полномочиями которого наделен Фонд «Перспективное развитие», находятся ещё пять заявок от предприятий области. Общая стоимость заявленных инвестпроектов составляет более 860 миллионов рублей, сумма планируемых займов — более 215 миллионов рублей.

Стоит напомнить, в 2015 году Фонд «Перспективное развитие» упоминался в связи со скандалом вокруг благоустройства парка в Красноармейском районе Волгограда. Также, в 2017 году Фонд опубликовал на своем сайте информацию, согласно которой именно эта некоммерческая организация полностью оплачивает работы по возведению музея «Россия. Моя история» в пойме реки Царица. Также фонд несет ответственность за возведение храма Александра Невского, закупку люксовых автомобилей и дорогостоящей техники.

Так, в апреле этого года организация объявила о закупке 10 полностью укомплектованных компьютеров с процессорами Intel Core i7-6700 на сумму в 761 тысячу рублей. Помимо этого, отдельным лотом была сформирована заявка на покупку флагманского фотоаппарата Canon - EOS 1D X Mark II, трех объективов, карт-ридеров, флэш-карт, фотовспышки, а также гильотины для резки бумаги. Общая стоимость фотооборудования составляет 984 тысячи рублей. В этом же месяце «Перспективное развитие» возвестило о том, что за 838 тысячи рублей для нужд Волгоградской области будет приобретен большой и мощный сервер.

Кроме того, журналисты выяснили, что через кассу Фонда проходит закупка бумаги для нужд Федеральной налоговой службы, также организация регулярно кормит сводные отряды полиции, закупает дорогостоящие автомобили, оборудованные мигалкой голографическим нанесением.

По некоторым данным источником финансирования «Перспективное развитие Волгоградской области», а также ряда других некоммерческих организаций, стали крупные сырьевые компании Волгоградской области, возглавляет которые ведущее в нефтепромышленности предприятие - «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

Следует отметить, что при этом бюджет области ежегодно недополучает налогов на миллиарды рублей.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress