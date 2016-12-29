Стали известны типичные манипуляции в похоронном бизнесе

Президент правозащитной организации в сфере похоронно-ритуальных услуг НКО ОО Верум Владимир Викторович Горелов, рассказал о манипуляциях ритуальных служб: Частные ритуальные агентства мимикрируют под государственные структуры, чтобы вызвать доверие у клиентов. Если в интернет-поиске вбить «ритуальная служба», то на первой же странице результатов покажутся с десяток городских и государственных ритуальных служб.



Стоимость одного клика по контекстной рекламе «ритуальные услуги» начинается от 500 рублей. У большинства внешне разных агентств один владелец, который тратит множество ресурсов на раскрутку своих сайтов. Но одного продвижения в поисковиках мало, необходимо вызвать доверие у потенциальных клиентов. Для этого частные ритуальные агентства незаконно используют государственную символику.



В постановлении правительства Москвы (от 27.03.2015 #147-пп) утвержден порядок использования городской символики юридическими лицами. Московским правительством введен ряд запретов на использование городской символики: в частности, символику нельзя использоваться в рекламе (за это положен штраф). А за несанкционированное использование государственных символов (герба и флага) предусмотрена административная ответственность. Поэтому частные ритуальные агентства, прикрывающиеся московской и общероссийской символикой, нарушают закон.

Кроме незаконного использования символики и персональных данных, ритуальные агенты прибегают к откровенным манипуляциям. Будущие ритуальщики проходят курсы актерского мастерства, на которых заучивают фразы, чтобы расположить к себе находящегося под стрессом клиента.



Если же вы откажетесь от навязчивого предложения, то ритуальщик подсунет вам бланк для подписи, чтобы письменно зафиксировать ваш отказ от якобы бесплатных услуг и психологической помощи. Простому человеку в ситуации стресса психологически трудно подписать официально выглядящий документ, особенно когда в соседней комнате лежит непогребенное тело близкого человека. Хотя на самом деле эти официально выглядящие бумажки не стоят ничего. Ритуальщик не имеет право что-то от вас требовать до заключения договора. Не бойтесь выгонять взашей незнакомых людей, которые предлагают свои услуги и требуют от вас расписываться на каких-то бланках.

Ритуальщиков учат мониторить определённый район города, сутками напролет ожидая звонка о чьей-то смерти. Ожидание может длиться неделями. Все это время ритуальный агент спит вполглаза и никуда не отлучается. Такой режим работы гарантированно ведет к деградации личности и агрессии. Есть множество подтвержденных случаев, когда ритуальные агенты устраивали драки прямо в квартире усопшего.

Если же агент, побив конкурентов, получает доступ к телу усопшего, он выжимает все соки из убитой горем семьи. Скромные похороны в среднем обходятся в 50 тысяч рублей, ритуальщик получает от этой суммы 20%. Удачливый и боевитый агент может проводить по несколько похорон в день, зарабатывая на процентах неплохую сумму. Чтобы не делиться выручкой, агенты открывают собственные нелегальные похоронные службы, не имеющие государственной регистрации.

Для придания респектабельности этим шарашкиным конторам, ритуальщики-нелегалы используют поддельные бланки строгой отчетности с печатями несуществующих фирм.

В эти поддельные бланки несуществующих фирм вписываются сомнительные услуги.

Понятный пример:



После перечня услуг отдельным пунктом договора установлена цена за их выполнение. Это как если бы в химчистке вам подали следующий счет:

Стирка – 1000 рублей.

Глажка – 1000 рублей.

За выполнение всех услуг – 3000 рублей.

Химчистку с таким счетом вы бы послали к черту, но с ритуальным агентом, будучи в состояние шока от утраты близкого, вы спорить не станете. А зря. Под одной и той же печатью ритуальной фирмы могут вписывать абсолютно разные цены за одни и те же услуги. В распоряжении редакции имеется множество копий подписанных актов, цены за одни и те же позиции весьма разнятся. Печать при этом одна и та же. То есть, в одной и той же ритуальной фирме стоимость одной и той же услуги (оформление документов) различается в разы.

А теперь задумайтесь: если так скачет цена на простую и канцелярскую работу, то сколько эти ритуальщики наваривают на менее очевидных позициях вроде гробов (вы знаете сколько должны стоить гробы?) или организации похорон.

Помните: таких официально выглядящих, но на самом деле абсолютно нелегальных ритуальных фирм – тысячи, и каждая из них постарается обобрать вас до нитки, если вам потребуются их скорбные услуги. Следующая >