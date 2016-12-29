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|Стали известны типичные манипуляции в похоронном бизнесе
|Экспертиза Главные новости
|29.12.2016 15:33
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Президент правозащитной организации в сфере похоронно-ритуальных услуг НКО ОО Верум Владимир Викторович Горелов, рассказал о манипуляциях ритуальных служб:
Частные ритуальные агентства мимикрируют под государственные структуры, чтобы вызвать доверие у клиентов. Если в интернет-поиске вбить «ритуальная служба», то на первой же странице результатов покажутся с десяток городских и государственных ритуальных служб.
В распоряжении редакции имеется множество копий подписанных актов, цены за одни и те же позиции весьма разнятся. Печать при этом одна и та же. То есть, в одной и той же ритуальной фирме стоимость одной и той же услуги (оформление документов) различается в разы.
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