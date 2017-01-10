Администрация Нехаевского района приобретает «люксовый» автомобиль

Как стало известно «СоцИнформБюро», перед новогодними праздниками на официальном сайте государственных закупок администрация Нехаевского района Волгоградской области объявила о проведении конкурса на покупку нового автомобиля Hyundai Creta или его эквивалента.

Согласно документам закупки, чиновники планируют разъезжать по окрестностям Нехаевского района на пятиместном белом автомобиле с тонировкой, климат-контролем, подогревом сидений, аудиосистемой, Bluetooth и еще целым рядом опций явно необходимых для деятельности чиновников. Иными словами, для нужд администрации требуется автомобиль именно в люксовой комплектации. На такой автомобиль администрация района запланировала потратить больше 1 миллиона 200 тысяч рублей из районного бюджета, что на 100 тысяч дороже прайсовой стоимости опубликованной на сайте диллера.

Стоит отметить, что, согласно открытым данным, стоимость базовой комплектации данного авто у волгоградского диллера Hyundai «Агат-Виктория» составляет 749 тысяч рублей, что практически вдвое дешевле планируемой покупки. Транспортное средство оснащено двигателем объемом 1,6 литра с мощностью 123 лошадиные силы. Данная версия лишена электрических стеклоподъемников в задних дверях, подогрева сидений задних пассажиров, а также целого ряда опций, которые никак не влияют на так называемые ездовые характеристики. Но видимо чиновники посчитали, что базовая версия уж точно не отвечает базовым потребностям базовых чиновников Волгоградской области.

По мнению активиста ОНФ Эдгара Петросяна, в данной закупке вызывает вопросы цена автомобиля.

- Автомобиль Хендай Крета в максимальной комплектации стоит дешевле, чем изначально заложенная максимальная цена контракта. Ввиду того, что в аукционе был один участник, то, согласно закону, конкурсная процедура считается несостоявшейся, и автоматически победителем становится единственный участник, то есть компания "Агат Виктория", с которой и заключен контракт. Конечно хорошо, что в районном центре проявили здравый смысл и выбрали автомобиль с высоким клиренсом, но комплектацию можно и поскромнее было себе выбрать, ввиду сложной экономической ситуации в регионе, и в данном районе в частности, - заявил Эдгар Петросян.

Напомним, что в конце ноября 2016 года подобную заявку на 1 миллион 240 тысяч разместила и администрация Фролово. Там чиновники запросили черную иномарку, оснащенную кожаным рулем и аудиосистемой с шестью динамиками.

Юлия Соболева