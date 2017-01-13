По итогам 2016 года общественное движение «Архнадзор» подготовило список московских утрат, объединив их в так называемой «Черной книге». В ней собрана информация об уничтоженных архитектурных исторических зданиях с конца 2010 года. За 2016 год список указывает на минимум 24 адреса. Каждый месяц сносились по одному-два здания или комплекса построек, которые, по мнению представителей «Архнадзора», достойны «если не памятника, то безусловного сохранения». Вспомним наиболее значимые и громкие сносы. Один из первых сносов в 2016 году – разборка 14-го корпуса Кремля, которая продолжалась до апреля. Кремль, бывший долгое время неприкосновенной святыней, превратился в «зону развития». В «Архнадзоре» говорят, что Кремль, как и Боровицкая площадь, стали территорией сноса старого и постройки нового.

Громкий снос прошедшего года – Таганская АТС, которая служила примером конструктивизма, а вместе с ней и четыре корпуса рабочего поселка «Погодинская». В феврале был снесен модельный цех ЗИЛ, затем в марте – больница на Игральной улице, в ноябре – здание Мещанского суда и т.д. Всего уничтожено 9 конструктивистских зданий.

За 2016 год были снесены два десятка дореволюционных зданий. Деревянные дома адвоката Мануйлова и композитора Танеева – памятники архитектуры – были снесены в процессе работ, «направленных на их сохранение». Сохранить не удалось, потому было принято решение воссоздать здания из новых материалов, а в случае с домом Мануйлова – работа ведется с заметными отступлениями от первоначального вида. Интересно, что уничтожения этих памятников повлекло лишь незначительные штрафы.

В «Черную книгу» включены также четыре здания железнодорожной инфраструктуры начала ХХ века, которых столица лишилась, запустив пассажирское движение по Московской Окружной железной дороге.

В заключение вспомним два корпуса на Варварке 14, которые сохраняли интерьеры 1898 года и вполне могли бы получить статус памятников архитектуры. Однако все эти исторические виды теперь можно восстановить только в памяти, поскольку перед коммерческими интересами не устоять даже самым древним и ценным сооружениям. Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро» Следующая >