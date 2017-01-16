УФАС России проверит завышение цен на топливо в Волгограде Печать
Экспертиза
16.01.2017 18:07

УФАС России проверит завышение цен на топливо в Волгограде

Антимонопольная служба региона передала столичным коллегам дело о высоких ценах на заправках ООО «ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефтепродукт».

Некоторое время назад антимонопольщики Волгоградской области возбудило дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефтепродукт» по факту нарушения закона "О защите конкуренции".

По данным регионального УФАС, компания продавала волгоградцам топливо АИ-92 и АИ-95 с необоснованно высокой ценой в периоды с 1.12.3014 по 01.03.2015 и с 01.12.2015 по 01.03.2016.

Как оказалось позже, бензин по завышенной стоимости компания продавала не только в Волгоградской области, но и в Астраханской, Саратовской, Ростовской, Пензенской областях и Республике Калмыкия.

В связи с этим комиссия областного ФАС приняла решение передать материалы дела в центральный аппарат ФАС России для дальнейшего рассмотрения.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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