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|Экспертиза Волгоград
|26.01.2017 08:11
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ИА "Волга-Каспий", в здании пожарной каланчи находятся рабочие кабинеты аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе и главного федерального инспектора. О запланированной на май передаче здания краеведческому музею в Управлении делами Президента РФ федеральные чиновники ничего не знают.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию, что никаких переговоров о выселении главного федерального инспектора с Управлением делами Президента не велось и не ведётся. Всю информацию о грядущем перераспределении площадей чиновники получают, по непонятным причинам, от журналистов. К слову, данное помещение находится в бессрочном пользовании.
По словам собеседника, все расходы, в том числе и по коммунальным платежам, оплачиваются непосредственно со Старой площади. Договор на 2017 год продлён, и никаких процессов по его расторжению в настоящее время не ведётся.
Следует отметить, что, согласно установленным правилам, кабинеты лиц такого ранга должны быть оборудованы системами защищённой связи. Это предполагает установку дорогостоящего оборудования и проведение специальных работ. Одна лишь проектировка перемещения подобных коммуникаций обойдётся в солидную сумму. Кто намерен её оплачивать и из каких средств – неизвестно.
Кабинеты в здании каланчи, помимо главного федерального инспектора и аппарата Полпреда Президента в ЮФО, занимают также "Волгоградавтодор" и областной комитет транспорта. Для них, скорее всего, региональные власти также пока не подыскали новые помещения. В итоге, Облкомтранс может взять в аренду дорогостоящий коммерческий офис за бюджетные деньги, как это уже делает, к примеру, комитет тарифного регулирования или секретные фонды губернатора – НП "Развитие Волгоградской области" и "Фонд Перспективное развитие Волгоградской области".
Таким образом, получается, что невзирая на все заявления главы региона о том, что государственным ведомствам обеспечат новые помещения, Кремль о выселении своих сотрудников узнаёт из СМИ. остается только гадать, ради чего губернатор Андрей Бочаров идёт на столь откровенный конфликт с сотрудниками Управделами президента.
Стоит подчеркнуть тот факт, что против переезда краеведческого музея в здание пожарной каланчи выступает и часть музейного сообщества Волгоградской области. Решение губернатора региональное отделение Общества охраны памятников истории и культуры в своём обращении назвало поспешным. Представители отделения предложили отложить перевоз фондов на новое место. Во-первых, это может повредить экспонатам, а во-вторых, площадь здания каланчи явно недостаточна для размещения полноценной экспозиции.
Напомним, царицынская пожарная каланча была возведена в 1897 году. Она была разрушена во время Великой отечественной войны. Реконструировали её только в 2001 году. Каланча долгое время оставалась закрытой для посещения и только минувшей осенью в ней начали проводить экскурсии для туристов. О намерении передать здание Волгоградскому краеведческому музею в полном объёме губернатор Волгоградской области объявил в первые дни января текущего года.
Анна Павлова
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