Какое ужасное словосочетание. Словосочетание, кажущееся несуществующим, несочетаемым словосочетанием. Как много жертв таких родителей отдали бы многое, чтобы это было неправдой. Каждая из жертв "убивающих" родителей после осознания того ужаса, который она пережила, задаёт терапевту вопрос: "Это правда? Это не может быть правдой! Это не со мной!" Или, наоборот, пациент убеждает терапевта в том, что это правда было и в реальности происходило. Таким пациентам очень важно, чтобы терапевт был с ними на одной стороне. Им важно, чтобы терапевт верил им. Чтобы нашёлся хоть один человек, способный выслушать, понять и сконтейнировать все, что пришлось им пережить. А это бывает нелегко. В некоторых случаях терапевт не верит. Чаще это бывает тогда, когда сам терапевт жил в другой реальности и не знает, каково это. В этом случае им не суждено бывает найти контакт. В своей практике я часто работаю с такими клиентами. И часто сталкиваюсь с такими "убивающими" родителями. Но уже довольно интриг. Что же это за такие родители и чем они "убивают"? Об этом пишет Брюс Перри в своей книге "Мальчика, которого растили как собаку". О таких пациентах писала Алис Миллер в книге "Драма одарённого ребёнка или поиск собственного Я" и "Вначале было воспитание". О таких родителях писала Сьюзен Форвард в книге "Токсичные родители". О таких родителях и их детях, их жертвах, писала Сэнди Хочкис в книге "Адская паутина. Как выжить в мире нарциссизма?". Жизель Аррюс-Ревиди пишет о них в своей книге "Незрелые родители и взрослые дети". И главное, о них пишут и говорят пациенты. Они пишут о них в стихах и в прозе. Они описывают их, как мертвых или пожирающих, удушающих, способных пройти сквозь стены; атакующих, нападающих, стыдящих, инцестуозных, равнодушных... Эти родители "убивают" своих детей иногда неосознанно, а иногда и осознанно. Все зависит от уровня их психопатологии. Они похожи на требовательных младенцев, а дети становятся им родителями и выполняют все их прихоти с раннего возраста. Иногда с утробы, иногда позже. Это часто нежеланные дети, несостоявшиеся жертвы аборта, недоношенные дети. Так их величают родители. Хотя об этом же можно сказать иначе. И если это происходит в терапии, это их важные ресурсы. Ты сам решил появиться на свет, вопреки нашей воле, ты сильнее нас изначально! Ты очень стремился жить и выжил несмотря ни на что! Это твой ресурс с рождения! Ты появился раньше, значит, ты будешь раньше созревать и больше успеешь в этой жизни! Ты видимо так любил жизнь, что решил ускорить момент появления на свет. Ты выжил в невозможных обстоятельствах, значит ты сильный! Эти дети уже "рождаются" с синдромом выжившего и чувством вины и стыда, соответственно, присутствует суицидальность, навязанная "убивающими" родителями. Дети таких родителей часто страдают от непризнанности, непринятия, чувствуют себя изгоями, сиротами, инвалидами психическими, с искалеченной душой, а иногда и телом; самооценка заниженная или отсутствует совсем. Часто это - жертвы насилия, сначала своих родителей, затем социума, затем случайных психопатов. Им трудно выстраивать отношения. У них масса вопросов с идентичностью на всех уровнях. Часто это как кусочки пазлов, которых прямо нужно собирать в целую картинку. Иногда они каким-то чудом сами без терапии стали успешными, создали семьи довольно хорошие. Но их успехи не радуют их, съедает внутреннее одиночество, они чувствуют себя стариками в свои тридцать, не чувствуют радости, не видят собственного смысла жить. Конечно, это не чудо. Конечно, это чудеса системы самосохранения психики. Далеко не все пациенты "убивающих" родителей решаются на то, чтобы прервать убивающие их отношения. И тогда часто говорит тело – онкология, заболевания крови, несчастные случаи, травмы. Так чем же такие родители убивают своих детей? Оральным насилием, сексуальным вторжением и нарушением границ, токсическим стыдом, невозможностью радоваться успехам своих детей, полным заполнением собой пространства детей, убийственной или садистичной настойчивостью, отсутствие чувств, способности видеть и слышать, чувствовать, понимать и учитывать чувства детей, собственной неуверенностью, лишением детей чувства безопасности, их видение ребёнка только в негативном свете. Они дают посылы: "Ты хуже меня", "Ты хуже других", "У тебя все равно ничего не получится", "Ты мне обязан всем", "Ты мне должен", "Ты должен быть мне благодарен, что я тебя не убила, не сдала в детдом", "Ты должен быть благодарен мне за все! За то, что ты живёшь", "Ты без меня не сможешь жить", "Ты без меня не справишься", "Мало ли, чего ты хочешь", "Много хочешь, мало получишь", "Я тебя породил, я тебя и убью", "Ноги выдергаю, спички вставлю и ходить заставлю" и так далее. Их много, их не счесть... В России об этом не слишком принято говорить, я бы даже сказала, о них говорить запрещено. Причина тому – столетиями взращиваемый институт почитания родителей. И хорошая традиция почитать родителей. Но разве можно почитать тех, кто тебя убивает? Если вы узнали себя в этой статье в качестве жертвы, знайте, у вас есть шанс, быть счастливым! Используйте его! Перестаньте принимать яд от своих, пусть самых любимых, родителей, верните его обратно, защитите себя от него. И конечно, помощь специалиста вам в этом не помешает. И жизнь может быть удовольствием, а не тяжёлой ношей! Если вы узнали себя в качестве такого родителя, не спешите гневаться или расстраиваться. Осознание - полпути спасения! Прервите поколенческий опыт детоубийства. Как знать, возможно, это во многом следствие истории, когда дети убивали своих родителей и брат брата. Специалисты в этом вам помогут. ФОТО: Globallookpress, Социальная сеть Вконтакте Кандидат технических наук, психолог психоаналитического направления, детский, семейный, взрослый, специалист по исследованию бессознательных механизмов в бизнесе, член правления ЕКПП-Россия-Волгоград Наталья Кузнецова специально для "СоцИнформБюро" Следующая >