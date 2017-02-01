В Россию нельзя ходить с мечом... Печать
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01.02.2017 11:07

В Россию нельзя ходить с мечом

Проводя опрос среди молодежи на предмет знания событий Сталинградской битвы, выяснилось, что более половины опрошенных считают, что в день 2 февраля 1943 года был взят в плен фельдмаршал Фридрих Паулюс. Однако, это не так. Внесем ясность.

Паулюс был пленен 31 января 1943 года, а 2 февраля на территории Сталинградского тракторного завода был пленен Карл Штреккер.

Паулюс был пленен 31 января 1943 года

На фото: Паулюс на допросе у генерал-лейтенанта И.А, Ласкина в Бекетовке

После разделения окруженной группировки врага на северную и южную, 26 января 1943 года, Карл Штреккер был назначен Паулюсом командующим северной группировки. Под его началом находились остатки трех танковых, одной моторизованной и восьми пехотных дивизий, которые оборонялись на территории заводов "Баррикады" и тракторного. Штаб Штреккера находился в подвале механосборочного цеха Сталинградского тракторного завода.

Карл Штреккер

На фото: Карл Штреккер

После окончательной ликвидации южной группировки 31 января и пленения, Паулюс отказался дать приказ о капитуляции Штреккеру. Главной задачей советских войск стало скорейшее уничтожение последних очагов обороны фашистов на севере города. Генерал Штреккер неоднократно отвергал предложения советского командования о капитуляции и отвергал подобные просьбы своих дивизионных командиров. После капитуляции Паулюса Гитлер, надеясь на то, что северная группировка не последует его примеру, присвоил Карлу Штреккеру звание генерал-полковника (31 января 1943 г.).

Фридрих Паулюс

На фото: Фридрих Паулюс

Однако мощные удары советских войск уже на следующий день поставили судьбу северной группировки под вопрос: после мощной артподготовки и авиабомбардировки началось одновременное наступление частей 62, 65 и 66 армий. Стихийная капитуляция отдельных солдат и офицеров, а также целых подразделений, сделала продолжение сопротивления бессмысленным. На 10 часов утра 2 февраля была назначена последняя атака.

Карл Штреккер сдается представителям советского командования

На фото: Карл Штреккер (стоит спиной крайний слева) сдается представителям советского командования

"Но около 9 часов, – вспоминал впоследствии Н.С.Никитченко, – в полосе нашей дивизии появились первые колонны немцев с белыми флагами. Они стали выходить из укрытий и сдаваться в плен. Но сам Штреккер все не шел. Он засел со своим штабом в подвале, недалеко от площади Дзержинского.

Площадь была окружена 985-м и 989-м стрелковыми полками. Их командиры майор Ф. М. Заярный и подполковник В. С. Накаидзе сообщили мне по телефону: "Штреккер заявил, что будет разговаривать только с генералом".

В дивизии генералов не было. Командир дивизии Никитченко был полковником. Пришлось доложить командующему войсками 66-й армии генералу Жадову Алексею Семеновичу.

Никитченко позвонил командарму и сообщил ему о заявлении Штреккера.

- Ну, что ж, – сказал командарм, – пришлем Штреккеру генерала.

Вскоре приехал заместитель командующего армией генерал-лейтенант М. И. Козлов. Когда он появился у входа в подвал, переводчик крикнул в темноту:

- Выходите! Генерал приехал.

И тогда Штреккер вышел. Он шагал к стоящему у легковой машины Козлову, щурясь от яркого дневного света, а за ним шли три генерала и сорок офицеров штаба.

Когда Штреккера доставили в штаб 66-й армии, генерал Жадов спросил у него:

- Как вы оцениваете проведенную советскими войсками операцию?

- На долю русских выпало большое счастье, – нехотя ответил гитлеровский генерал.

- Ну, уж если вы склонны говорить о счастье, – заметил командарм, – то скорее Вам - полковнику еще старой немецкой армии времен первой мировой войны – выпало своего рода счастье служить под командованием ефрейтора.

Штреккер понял, что имел в виду генерал Жадов. Он насупился, и, помолчав, сказал:

– В Россию нельзя ходить с мечом, об этом мы предупредим своих внуков и правнуков.

2 февраля 1943 года генерал-полковник Карл Штреккер подписал приказ о капитуляции северной группировки немецко-фашистских войск. Командир 11-го армейского корпуса Карл Штреккер составил и передал в штаб группы армий "Дон" свою последнюю радиограмму:

- 11-й армейский корпус в составе шести дивизий выполнил свой долг. Солдаты сражались до последнего патрона. Да здравствует Германия!

В плен попало около 40 тысяч солдат и офицеров.

В плен попало более 40 тысяч противников

На фото: пленные солдаты немецко-фашистских войск

Сталинградский тракторный завод стал одной из главных ключевых точек Сталинградской битвы, сыгравшей одну из главных ролей, как в обороне города, так и в уничтожении немецких частей. У стен завода началась битва за город Сталинград, здесь же и закончилась вся битва.

В Россию нельзя ходить с мечом...

Весь мир следил за этими событиями, здесь решался исход всей войны. Известие о разгроме немецких армий под Сталинградом была воспринята во всем мире с большим энтузиазмом, народы всего мира увидели в этом событии поворот в ходе всей войны. Победа советских войск под Сталинградом ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Победа у стен Сталинграда показала всему миру, что решающая роль в борьбе с агрессором принадлежит СССР.

Учитель истории "Волгоградского лицея имени Ф.Ф.Слипченко", заведующий народным музеем "Боевой и трудовой славы тракторозаводцев" Артем Кочергин специально для "СоцИнформБюро"

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