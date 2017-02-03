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|Психоанализ бизнеса. Бессознательное бывает не только у личности, но и у организации
|Экспертиза Главные новости
|03.02.2017 16:45
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Когда я консультирую по бизнес вопросам и произношу: "Бессознательное бывает не только у личности, но и у организаций", я слышу в ответ: "Как это? Так не бывает!"
Прежде всего, немного теории. Это достаточно молодое направление, но тем не менее активно использующееся на Западе и в центральных регионах России. С 1996 года был предложен социоанализ – это изучение социальных феноменов с точки зрения объединения теории систем и психоанализа - исследование свойств и динамики комплексных систем, её вытесненных аспектов, индивидуальных и коллективных, и то, как эти спрятанные под поверхностью аспекты влияют на систему и поступки её членов. Организация во многом подчиняется тем же процессам, что и психические процессы человека, в связи с тем, что в каждой организации работают люди, а они имеют своё сознательное и бессознательное. Организация также испытывает кризисы, проходит определенные этапы развития, большую роль играют эмоциональные процессы, которые не описываются экономикой; испытывает травмы. Бизнес может выполнять роль ребёнка.
Каждый человек бессознательно выбирает организацию, которая поддерживает его бессознательные психологические защиты. Тот кто ищет безопасности, не пойдёт в независимые продажи. Тот, кто хочет безопасности, с трудом будет осуществлять предпринимательскую деятельность. В организации многое зависит от лидеров (от их сознательного и бессознательного), но многие лидеры с удивлением узнают, что бессознательное их сотрудников, влияет на эффективность работы их организации.
К примеру, гинеколог в клинике, задача которого, скажем, в том, чтобы помогать парам беременеть, предположим, не имеет детей, негативно к ним относиться, и вообще. оценочно относится к каждой паре (бессознательно решает, надо им иметь детей или нет). Истории из жизни, когда доктора говорят – разведитесь со своим мужем или заведите ребёнка от другого. Думаю, у каждого хватает таких историй. Естественно, что такая позиция не будет помогать эффективной работе организации. В принципе, любой сотрудник любой организации, бессознательные цели которого не совпадают с целями организации, безусловно, будет оказывать дополнительное сопротивление, которое нужно будет преодолеть клиентам.
Симптомы, которые проявляют организации – обесценивание роли эмоций, перенос эмоциональных процессов среди родственников и друзей, работающих в организации на работу; личное страдание; трудности в принятии решений; вина и страх неудачи; хроническая конфликтность; обсессивность; искаженная коммуникация. Организации могут быть зрелыми и незрелыми. Часто личные отношения между лидерами или у лидера в семье влияют на организацию. Фобийность лидеров или основных участников не позволяет начинать что-то новое и искать пути выхода на новый уровень. Высокий уровень тревоги в организациях не позволяет эффективно работать.
Иногда лидеры организации привлекают внимание контролирующих органов через негативное поведение, нарушение правил, как маленькие дети привлекают внимание мамы, хулиганя и шаля. Достижения при этом обесцениваются самим лидером. Соответственно организация проявляет самоуничтожающее, деструктивное поведение.
Понять в чем проблема – уже половина решения. Без обладания достаточными знаниями об особенностях психологии управления бизнесом, будет сложно успешно вести свое дело. Любая проблема, связанная с психологическими особенностями человека, будь то неуверенность в себе, неумение находить подход к каждому человеку или недостаточная твердость в достижении своих целей, может привести к неудачам и в бизнесе. Также важно владеть этикой и психологией бизнеса для того, чтобы научиться правильно вести переговоры как с партнерами, так и с клиентами, и получить желаемый результат.
Кандидат технических наук, психолог психоаналитического направления, детский, семейный, взрослый, специалист по исследованию бессознательных механизмов в бизнесе, член правления ЕКПП-Россия-Волгоград Наталья Кузнецова специально для "СоцИнформБюро"
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