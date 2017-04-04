У взорвавшего метро в Петербурге обнаружилась связь с исламскими радикалами

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на интернет-газету "Кривое-Зеркало", директор Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов рассказал изданию, что посредством разработанного программного комплекса "Демон Лапласа" удалось установить все социальные аккаунты Акбаржона Джалиева, которые до сих пор не заблокированы.

- По нашим данным, молодой человек являлся активным подписчиком различных групп исламской тематики. Среди них имелись и группы, которые носят явно экстремистский характер, - рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «КЗ» Евгений Венедиктов.

Среди подобных групп было обнаружено сообщество "Тауба", что в переводе с арабского означает "покаяние" - молитва Аллаху о прощении грехов. К полудню 4 апреля группа была заблокирована администрацией социальной сети "ВКонтакте".

Евгений Венедиктов также отметил, что данная информация - лишь косвенное подтверждение версии так называемого "исламского следа", окончательные выводы предстоит сделать следствию.

Напомним, теракт произошел в понедельник, 3 апреля, около 14:40 на перегоне между станциями метро Технологический институт и Сенная площадь. В результате взрыва, по последним данным, погибли 14 человек. Десятки пострадавших продолжают оставаться в больницах. Взрыв произошел по завершению медиафорума ОНФ "Правда и Справедливость", который в тот момент проходил в Санкт-Петербурге. В нем принимал участие президент России Владимир Путин.

Анна Павлова