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Мэрия Волгограда прикрылась жалобами горожан, чтобы ликвидировать киоски Печать
Экспертиза Волгоград
10.04.2017 14:46

Мэрия Волгограда прикрылась жалобами горожан, чтобы ликвидировать киоски

В Волгограде открыта горлиния по работе нестационарных объектов, на которую горожане могут сообщать о замеченных нарушениях мелко-розничной торговли. Для чего это было сделано, разбирались корреспонденты "СоцИнформБюро".

Как сообщили информагентству в пресс-службе администрации Волгограда, горожанам предлагается сообщать о замеченных нарушениях, а также высказать свои предложения по работе нестационарных объектов по телефону 30-13-84. В мэрии уточнили, что специалисты проведут проверку по каждому факту.

В опубликованном в понедельник пресс-релизе администрации Волгограда говорится, что в последние месяцы все чаще горожане жалуются на работу нестационарных объектов. Якобы от волгоградцев уже поступило более 500 звонков с жалобами на киоски. Так, люди недовольны тем, что установленные в непосредственной близости от остановок павильоны затрудняют посадку-высадку пассажиров. Также горожане отмечают антисанитарное состояние прилегающей территории и незаконную реализацию спиртосодержащей продукции, что приводит к скоплению на остановочных пунктах любителей выпить.

При этом, мэрия уточняет, что жалобы в основном поступают на киоски, которые функционируют без законных оснований и, соответственно, подлежат демонтажу. Администрация подчеркивает, что в первую очередь демонтажу подлежат нестационарные объекты, которые представляют опасность для горожан – установленные без учета элементарных требований безопасности, на коммунальных сетях, на перекрестках городских автомагистралей – а также вблизи образовательных учреждений, занимающие значительную часть пешеходных дорожек и тротуаров.

"Сегодня горожане высказывают обоснованные претензии к работе таких объектов, уродующих облик города", - говорится в пресс-релизе мэрии.

Напомним, впервые о сносе торговых киосков в Волгограде заговорили еще в июне прошлого года. Тогда горадминистрация объявила о намерении разработать новую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгограда. С марта этого года схема вступила в силу. Целесообразность переносов и демонтажа киосков муниципальные чиновники объяснили требованиями проведения чемпионата по футболу в 2018 году: старые и выполненные в разном стиле торговые павильоны могут испортить праздничное настроение у организаторов мундиаля, футболистов и приезжих болельщиков. Местные предприниматели выражают свое недовольство происходящим и заявляют, что в результате действий городских чиновников работу могут потерять тысячи продавцов, большинство из которых - пожилые женщины.

- Заплатить за выполнение этих требований Международной федерации футбола придется не только нам, предпринимателям, но и жителям города. Владельцы киосков понесут незапланированные и весьма солидные убытки в период экономического кризиса, а тысячи продавцов останутся без работы, - сетует один из местных торговцев.

Городские власти предполагают снос более 3 тысяч киосков. По некоторым данным, из 4 тысяч действующих сегодня киосков в Волгограде останется лишь 894.

Чиновники предложили предпринимателям самостоятельно демонтировать павильоны, не дожидаясь их принудительного сноса. На условиях анонимности один из предпринимателей сообщил, что "при этом в частных беседах было рекомендовано не поднимать шума, не обращаться в СМИ, суды и прокуратуру, чтобы потом не было хуже". Таким образом, получается, что затеянная мэрией показушная забота о "комфорте горожан" направлена на уничтожение торговых киосков. Точно также "с заботой о людях" в городе скоро перестанет ходить и большинство маршруток...

По словам предпринимателей, многие павильоны стоят на своих местах десятилетиями, к ним уже давно привыкли горожане, среди которых немало пенсионеров. Только по предварительным оценкам, в результате реформы торговой сети Волгограда работу могут потерять до 6 тысяч человек, а бюджет города лишится ежегодных налоговых поступлений на сумму 150 миллионов рублей.

Торговцы в один голос говорят, что "зачем нам нужен чемпионат мира по футболу, если мы из-за него лишимся работы". И даже уже готовы начать собирать подписи под обращением об отмене этого чемпионата в Волгограде.

Между тем, как сообщают корреспонденты "Независимой газеты", в городе активно распространяется слух, что разгром сети волгоградских киосков связан не только с ЧМ-2018, но и якобы с желанием одной из иногородних компаний зайти в местный торговый бизнес.

"Поскольку у местных владельцев сетей нет средств на приобретение павильонов в новом стиле, то логично, говорят чиновники, что этим займется внешний инвестор. Если это так, то новой компании могут перейти ранее "прикормленные" места в областном центре", - говорится в "НГ".

- Освобожденные от киосков и павильонов тротуары, аллеи и пешеходные дорожки получают возможность для комплексного благоустройства, - рапортует мэрия. - Торговые объекты, предусмотренные в новой схеме, приобретают новый вид, органично вписываясь в общую стилистику городских территорий в соответствии с пожеланиями предпринимателей и потребности горожан.

По словам политконсультанта Дмитрия Бессонова, налицо обычный перевод стрелок с больной головы на потерпевших.

- Областная власть и её филиал на Володарского успешно используют этот перевод стрелок уже не первый раз. Мы уже видели, как бенефициары несуществующей в природе транспортной схемы с помощью бюджетных СМИ рассказывали горожанам о том как горят-ломаются "нестационарные" маршрутки. Как только одному из лидеров движения вперёд приглянулась гостиница на предмостной площади, то внезапно выяснилось, что она и незаконнная и неправильная, и стоит она чуть ли не месте могилы Бату-хана. Теперь вот до ларьков добрались. ...

Да, тактика перевода стрелок работает. Но до какого-то момента. Поскольку, как мы знаем из детективных романов: "сколько верёвочке не виться - конец всегда будет". И судя по тому, что мы видим на улицах города - волгоградская ниточка к этому уже близка, - считает политконсультант.

Анна Павлова

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Комментарии   

 
0 #1 Плюшевый мишка 10.04.2017 15:08
блин, как же теперь бухать по вечерам на улице. Без алкоголя нету жизни!
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