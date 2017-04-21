На портале госзакупок накануне праздника появились первые контракты на оказание услуг по проведению патриотической акции "Свет Великой Победы 2017". Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ИА "Волга-Каспий", сразу три заявки на электронной площадке были опубликованы 18 апреля 2017 года о закупке у единственного поставщика. Заказчиком в каждом из трех случаев выступает федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник Сталинградская битва". Общая стоимость услуг превышает 2 миллионов рублей. Согласно технической документации, подрядчику необходимо оказать услуги по разработке и созданию видеоконтента и звукового дизайна, а также организовать техническое сопровождение праздничного мероприятия. Кроме того, нужно предоставить в аренду видеопроекционное, лазерное и сценическое оборудование. Закупки разбиты на три контракта. В каждом из них договор заключен с нижегородской фирмой ООО "ДЛ медиа". Особо выделяется из общего списка контрактов договор на аренду видеопроекционного, лазерного и сценического оборудования. По имеющейся информации, в октябре 2015 года музей-панорама приобретал практически то же самое оборудование на сумму 51 миллион рублей. В поставку входило 6 проекторов, 12 объективов к ним, коммутация, акустическая система, а также медиасерверы и лазерная система. И вот, спустя пару лет, музей берет в аренду 8 проекторов, 2 лазера, коммутацию и фермовый конструктив (каркас башен для размещения проектора, - Прим. ред.). Стоит отметить, что в самом музее-заповеднике с удивлением узнали о наличии подобной закупки. Специалист по связям со СМИ Татьяна Приказчикова сообщила корреспондентам, что подобной закупки не существует. По словам представителя музея, у них нет своего персонала, который мог бы изготовить и реализовать видеоконтент, поэтому они заказывают эти услуги. "Приобретать в аренду оборудование мы не можем, потому что оно у нас свое", - цитирует издание слова Приказчиковой. Однако сервис госзакупок утверждает обратное: контракт именно на аренду оборудования. В технической документации четко прописано: музей-заповедник берет в аренду то оборудование, которое было куплено два года назад. Немаловажен тот факт, что музей берет оборудование у фирмы, которая напрямую аффилирована с компанией, продавшей в 2015 году комплект оборудования. В закупке двухгодичной давности в качестве поставщика выступило ООО "ДЛ групп". Из открытых источников следует, что фирма до этого момента никогда не работала в Волгограде, деятельность велась в других регионах страны, в том числе и в Брянске. К слову, выполнение контрактов совпадает со временем работы в регионе Андрея Бочарова. С его уходом с занимаемого поста в 2013 году фирме перестали платить. Этот факт подтверждают судебные разбирательства с Управлением культуры города Брянска. В 2015 году фирма выполняет контракт для музея "Сталинградская битва", после чего из состава организации выходят прежние учредители. Сменяется также и гендиректор, а адрес регистрации сменяется на тот, который налоговые органы классифицируют как массовый. При этом, к 2017 году коммерческая деятельность "ДЛ групп" пошла на спад. В апреле текущего года музей "Сталинградская битва" закупает услуги уже у "ДЛ медиа", причем с тем же составом учредителей, который на момент закупки 2015 года был у фирмы "ДЛ групп". Для обеспечения госконтракта у "ДЛ медиа" имеется банковская гарантия у также дружественного Андрею Бочарову банка "Возрождение". Договор об аренде весьма удивил активиста проекта ОНФ "ЗА честные закупки" Эдгара Петросяна. По его словам, не раз руководство музея заявляло, что вроде как они закупили оборудование для подобных представлений, а тут оказывается, что необходимо это оборудование арендовать. "Так зачем же покупали, если для проведения светового шоу с раскрашиванием Родины-Матери требуется подрядчик? Непонятно", - недоумевает активист ОНФ. Как оказалось, это не единственный вопрос к руководству музея-заповедника. Например, в 2015 году был отреставрирован большой бассейн (Озеро слез) на Мамаевом кургане. Спустя некоторое время плиты покрылись трещинами, что говорит о браке в работе. Гарантия на эти работы, по словам активиста, составляет 5 лет, однако подрядчикне спешит исправлять дефекты. Кроме того, Эдгар Петросян отметил, что аренда оборудования стоит всего 500 тысяч, в то время как само оборудование стоило 50 миллионов рублей. Если бы музей сэкономил на покупке и занимался исключительно арендой, то 50 миллионов хватило бы на 100 лет. А с учетом инфляции на 30 лет точно. Отметим, что ситуация, когда муниципальные и госучреждения несколько раз оплачивают одни и те же услуги и товары, в нашем регионе не нова. Так, на этой неделе ИА "Высота 102" сообщала о том, что КСП региона выявила нарушения в деятельности Волгоградской областной филармонии. Аудиторами было заявлено о 6,3 млн рублей неэффективных расходов. Особо был отмечен избирательный подход при оплате за организацию идентичных мероприятий, которые проходили в один день. К примеру, за разработку сценария, постановку и показ полуторачасового "динамического и красочного действия" ИП Шмакова получила 400 тысяч рублей, а режиссер-постановщик филармонии за ту же самую работу по заключенному договору получила порядка 30 тысяч рублей. Контрольно-счетная палата Волгоградской области, помимо этого, выявила еще целый ряд подобных фактов. Так, в филармонии имеется служба закупок, однако дополнительно был заключен договор о платной услуге по подготовке технического задания для конкурсных процедур. Руководство учреждения за участие юридической фирмы в судебном процессе потратило почти 100 тысяч рублей. И это при том, что в штате филармонии числятся два юрисконсульта. Кроме того, более 280 тысяч рублей получили администраторы филармонии по договорам оказания агентских услуг за распространение билетов. Между тем, данная работа прописана в их должностных инструкциях. Получается, что целый ряд учреждений культуры области, находящихся в разной подведомственности, работают по общей финансовой схеме. Однако контрольные ведомства ведут себя по разному в таких случаях: либо выявляют нарушения (зачастую это совпадает с увольнением руководства учреждения), либо не замечают идентичных схем вывода денежных средств. Фото: видеотрансляция мероприятия 2016 год Следующая >