Волгоградский автобусный парк» выдает чеки с чужим ИНН

Транспортная компания, которая является «дочкой» нашумевшего «Питеравто», указывает на проездных билетах неверные регистрационные данные. Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», на чеках, которые волгоградцы получают в автобусах новой транспортной компании, указаны данные совершенно другой фирмы. Так, рядом с наименованием ООО «ВАП», указан ИНН 4719025146. Чеки с подобными данными горожанам выдают контролеры в автобусах №35 и №95, на остальных маршрутах информацию к текущему моменту подтвердить не удалось. Согласно открытым данным Федеральной налоговой службы, данный ИНН принадлежит не волгоградский компании, а ООО «Орловский автобусный парк», которая, при этом, почему то зарегистрирована в Ленинградской области. Известно, что последняя компания, как и ООО «ВАП», является дочерней фирмой ООО «Питеравто». Обе компании имеют единого руководителя – Леонида Паскипарта. Отметим, что волгоградский перевозчик, согласно данным ФНС, официально имеет ИНН 4719024079. Налоговый консультант Николай Журавлев, бывший сотрудник ОБЭП, считает, что здесь имеются все признаки черной схемой по выводу средств. - Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что Волгоградское предприятие заключило договор на обработку платежей с Орловской фирмой. Как правило, такие операции не несут экономической целесообразности, а являются частью схемы по выводу и отмыванию денежных средств. Помимо этого, если иногороднее предприятие является легитимным агентом, в таком случае оно должно было зарегистрировать кассовые аппараты в территориальном налоговом органе, - заявил Журавлев. Так же стоит отметить, что на платежном документе отсутствуют регламентированные законом данные. Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.93 N 745, на выдаваемом покупателям чеке должны отражаться полные реквизиты, включающие: наименование организации; идентификационный номер организации-налогоплательщика; заводской номер контрольно-кассовой машины; порядковый номер чека; дату и время покупки (оказания услуги); стоимость покупки (услуги); признак фискального режима. При изучении платежного документа, который каждый день выдается волгоградцам, становится понятно, что ряд признаков отсутствует. На момент подготовки данного материала, получить оперативной комментарий от ФНС и Администрации региона получить не удалось. При этом, если изучить соглашение между перевозчиком и Администрацией города, то можно смело предположить, что предприятие данными действиями, может с легкостью занизить объем фактической выручки и тем самым получить основания для получения из бюджета региона компенсации упущенной прибыли. Один из сотрудников ФНС в городе Волгограде, на условиях анонимности сообщил корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» о том, что на лицо все признаки увода денежных средств, специалист особо отметил, что при подобном наборе фактов непонятно, как предприятие вообще будет сдавать отчетность в налоговую инспекцию. При этом стоит учитывать, что к настоящему моменту фирма имеет ряд исполнительных производств, а также они полностью исчерпали уставной капитал. При самом худшем сценарии, фирма в любой момент может объявить себя банкротом. Холдинг «Питер Авто» начал свою деятельность в Волгограде с начала 2017 года. С приходом транспортного монстра, в городе-герое были отменены популярные у горожан маршрутные такси. Стоимость проезда в общественном транспорте при этом выросла до 20 рублей за поездку. Примечательно, что 23 января 2017 года в учредительные документы были внесены изменения. В состав учредителей была введена некая Юлия Сергеевна Москаленко, имеющая ИНН начинающийся с кода-региона относящегося к Брянской области, а именно города Клинцы. По абсолютному совпадению именно из Клинцов в Волгоград переехал соратник действующего губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова – Александр Сиваков. В настоящее время г-н Сиваков занимает пост Заместителя губернатора Волгоградской области и одновременно председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области. Помимо этого, опять же, скорее всего это чистой воды совпадение, г-же Москаленко сейчас принадлежит санаторий Дубовка. Который в декабре прошлого года продавался через популярный сайт бесплатных объявлений Имущественный комплекс, принадлежавший Облсофпрофу, которым руководит небезызвестная Татьяна Гензе занимающий территорию общей площадью 8503,8 кв. м, был оценен в 20,5 млн рублей. Безусловно, сейчас рано делать какие-либо выводы, но по набору фактов, можно предполагать, что на смену «астраханским алмазам» пришла «брянская рота». Следующая >