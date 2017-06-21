Заработал? Убивай!

Оперативник уголовного розыска выжил, несмотря на равнодушие начальства и угрозы со стороны «тамбовской» преступной группировки. Драка в отеле 5 октября 2015 года трое оперативников из угро Центрального и Адмиралтейского районов отмечали день работника уголовного розыска в лобби-баре отеля «Ламсдорф» на Гороховой. Не обошлось без тостов и возлияний - праздник все-таки. А затем началась словесная перепалка с компанией бизнесменов, сидевших за соседним столиком, которая переросла в драку. Один из сыщиков успел набрать номер своего руководителя - начальника 28-го отдела полиции майора Шабанова, которому сообщил о конфликте. Вместе с находившимся на службе коллегой из отдела по борьбе с этническими преступными группировками Исламом Хамерзаевым, Алексей Шабанов тут же выехал на место происшествия. Ислам не знал о том, что они едут на разборку, ему сообщили, что в баре захватили заложников, а преступники - из этнической группировки, то есть по его профилю работы. Когда Шабанов вошел в бар, драка возобновилась с новой силой. Один из участников потасовки ударил начальника 28-го отдела, тот ответил. Нападавший скрылся за стойкой бара, и выскочил оттуда уже с травматическим пистолетом, из которого, не задумываясь, открыл огонь на поражение. Одна из пуль попала Исламу Хамерзаеву в голову... Уже потом появление Хамерзаева в баре попытаются представить как элемент силового давления – мол, хотели запугать, поэтому чеченца с собой и позвали. Увидев, что натворили, участники драки выбежали из отеля, сели в автомобили, и попытались выехать из двора, где достаточно плотно стояли авто жильцов. Пока выезжали – разбили несколько припаркованных машин. Один из полицейских отобранной у преступников бейсбольной битой разбил лобовое стекло белого «Мерседеса AMG», в которой пытался скрыться стрелявший. Но остановили иномарку уже на улице Ломоносова, где ее заблокировал наряд ГИБДД, как и вторую машину участников драки. Часть нападавших успела скрыться. А раненого Хамерзаева на скорой отвезли в Мариинскую больницу, где провели первичную хирургическую обработку, сделали декомпрессионную трепанацию черепа, и удалили костные обломки. На следующий день находящийся в коме Хамерзаев был переведен в клинику нейрохирургии Военно-медицинской академии (ВМА). Врачи сделали почти невозможное, и после серии операций, в числе которых — две трепанации черепа, появилась слабая надежда на лучшее. «Отморозок» с шальными деньгами Задержанный в «Мерседесе» 42-летний бизнесмен Станислав Яковлев тоже был госпитализирован. Его доставили в НИИ имени Джанелидзе с тупой травмой живота. По версии следствия, именно Яковлев стрелял в оперативника. До выписки стрелка из больницы, СК повременил с выходом на арест по делу о покушении на убийство. Лишь восьмого октября медики дали разрешение привлечь пациента к участию в следственных действиях. Его процессуальное задержание намечалось на 9-е октября, но Яковлев сбежал... Сыщики восстановили этот день по минутам. Как оказалось, около 9 часов вечера 8 октября 2015 года к Яковлеву пришли жена, адвокат и некий друг. Федеральный телеканал «Пятый» потом продемонстрировал в эфире видеозаписи с камер наблюдения внутри и снаружи медицинского учреждения. Это был не лихой как в кино, побег из больницы с расталкиванием каталок с пациентами. Все прошло как по нотам. Полицейские почему-то отходят от палаты, бизнесмен доходит до двери на черную лестницу, выбивает ее, и спускается с девятого этажа до первого, где его уже ждут. Причем жена по странному стечению обстоятельств приехала за пять минут до «побега». Естественно, что по месту жительства Яковлева не оказалось, и его объявили в розыск. Еще один участник побоища, скрывшийся от отеля на белом «Mercedes AMG» и бросивший его на улице Ломоносова, уже в ночь на 6 октября, то есть, через несколько часов после стрельбы, пересек границу с Финляндией и больше его тоже никто не видел... За чей счет побег? По словам источников в силовых структурах, 15 миллионов рублей было заплачено за возможность Яковлева оказаться на свободе. Для большинства россиян эта сумма недосягаема – средняя зарплата работающего россиянина, согласно Росстату, в пределах 37 тыс. рублей, а значит работать на «побег» потребуется около 400 месяцев. Однако, Яковлев - не обычный россиянин. Корреспондент «Социнформбюро» выяснил, что когда-то ему принадлежала фирма «Н-Сервис» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Совладелец фирмы и партнер Яковлева - хозяин целой бизнес-империи, а активы его компаний насчитывают около трех миллиардов рублей, деловые связи ведут к офшорам. Кстати, «Mercedes AMG», на котором пытались скрыться преступники, стоит около восьми миллионов рублей, а хозяин элитной иномарки является владельцем сразу пяти фирм, одна из которых, несмотря на уставной капитал в 10 тысяч рублей, смогла получить контракты от РЖД в Крыму на 2,5 миллиарда рублей... Еще одна фирма, имеющая отношение к Станиславу Яковлеву тоже примечательна, ее совладелец, например, тесно связан с УК «Фонд Константиновский», с уставным капиталом в 1,6 млрд. рублей. Возможно, что аффилированные с Яковлевым бизнес-структуры помогли ему «не сесть» и уйти в бега от правосудия - бизнес любит тишину и готов платить за своих нашкодивших акционеров. Кстати, те же источники в силовых структурах рассказали, что по оперативным данным Яковлев имел отношение к так называемой «тамбовской» ОПГ, некогда державшей в страхе всю Северную столицу. Говоря проще, он мог являться «крышей» как для легального, так и нелегального бизнеса. Больничные «круги ада» Пока Яковлев с подельниками скрывались от правосудия, родственники пострадавшего оперативника искали деньги на его лечение. Высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь стоит дорого. Для сотрудника полиции, тем более пострадавшего на службе, она по закону бесплатна. Так и было до момента выписки из ВМА, счета за медицинские услуги поступали в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Проблемы начались, когда Хамерзаева перевели в Сестрорецкую больницу, что в сорока километрах от Санкт-Петербурга. Все делалось по медицинским показаниям. Выписка из эпикриза: «Пациент выписан для дальнейшего восстановительного лечения в городской больнице № 40 г. Сестрорецка». Казалось бы, все предельно просто – перевели из одной больницы в другую, деньги стали переводиться на другой расчётный счет, и все. Но не тут-то было – полицейское руководство обвинило родственников раненого опера в самоуправстве, и прекратило финансирование. - Виноватой во всей этой истории, по результатам служебной проверки, выходит Асет Хамерзаева. – рассказал «Социнформбюро» адвокат Алексей Трофимов. - По версии представителей полиции, она 9 декабря 2015 года, «без согласования с руководством ГУВД» забрала брата из Военно-медицинской академии и увезла его в неизвестном направлении самостоятельно. Правда, со слов самой Асет Хамерзаевой, она обращалась к руководству ГУВД 30 или 31 марта, когда брату стало лучше, и угроза его жизни миновала. До этого времени, с декабря по март, она постоянно находилась в больнице с братом. Ислам почти не мог говорить, у него была нарушена речь, за ним надо было постоянно ухаживать. Кроме того, у раненного были сильные приступы, которым предшествовала мелкая дрожь. Если эту дрожь вовремя не заметить, то парень бы неминуемо умер. Естественно, Асет не могла оставить брата в таком состоянии. Начались скитания по больницам. В Сестрорецкой больнице какое-то время лечили раненого Хамерзаева бесплатно, но потом подошел один из врачей заявил, что ГУВД платить не намерено, и вариантов два: выписаться или заплатить. Врачи заверили, что есть перспектива, и они поставят Ислама на ноги, а остановить лечение – это смерть. Естественно, Хамерзаевы согласились платить. Семья выставила свою квартиру и дом на продажу. Из-за срочности, недвижимость продали вполовину дешевле рыночной стоимости... Опера, работавшие с Хамерзаевым, конечно, скинулись, но этого было очень мало. Арифметика простая - отдел Ислама небольшой и, даже если все пять человек скинутся, допустим, по 30 тыс. рублей в месяц, то покроют только 10 дней лечения. Но и это нереально – зарплата опера чуть больше 40 тысяч... Полицейские ходили к руководству, но получали один ответ: «Извините, денег нет». - В ГУ МВД мне говорят, что нужно получить справку в ВМА о том, что госпиталь МВД не может предоставить необходимого лечения, а может только Сестрорецкая больница. – рассказала «Социнформбюро» Асет Хамерзаева. - Когда прихожу в ВМА, там мне отвечают, что об отсутствии возможности проведения определенных процедур в госпитале должно заявить само МВД, и уже тогда академия напишет свою справку. Я не понимаю: брат, действующий полицейский, ранен преступником. Почему его не должны лечить за счет государства? Закон «О полиции» гласит, что сотрудник получает медицинскую помощь за счет средств федерального бюджета. Постановление правительства № 1232 от 13.12 2011 г. состоит всего из нескольких пунктов. Там черным по белому написано, что оплачивается все лечение за счет средств федерального бюджета, но для этого нужно заключить договор с лечебным учреждением. Если договора нет, как в данном случае, начальник органа (ГУ МВД) должен приехать в больницу, заключить договор и начать платить, других вариантов в постановлении нет. Адвокат семьи Хамерзаевых Алексей Трофимов поинтересовался у администрации 40-й больницы, почему у них нет договора с ведомством. В больнице ответили, что он был лет пять назад, но силовики либо не платили, либо платили скверно, и больница договорные отношения разорвала. Периодически они в больницу обращались, но оплаты по счетам не было. То есть государство готово платить, а местное полицейское руководство нет... В этой истории разбирался тогда еще зампредседателя Комитета ГосДумы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. В ответ на запрос парламентария первый замминистра внутренних дел Александр Горовой ответил, что «по окончании лечения Военно-медицинской академии Хамерзаев И.С. проходил курс реабилитации в городской больнице N 40 г. Сестрорецка по индивидуально заключенному сестрой Хамерзаева И.С. договору на оказание и оплату медицинских услуг, несмотря на наличие действующего договора от 31.12. 2014 N189, заключенного между ГУ МВД России с больницей №40. То есть, согласно логике этого письма, больница могла получать деньги и от федерального бюджета, и от семьи Хамерзаевых. Или Горового ввели в заблуждение, сказав, что договор с больницей существует, а на самом деле его нет. Так как деньги у Хамерзаевых стремительно заканчивались, адвокат Алексей Трофимов в июле 2016, сделал запрос начальнику департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России генерал-майору Алекандру Широчину. Ответ звучит так: «С 30.05.2016 Хамерзаев И. С. продолжил реабилитационное лечение в рамках договора от 31.12.2015 № 138, заключенного ГУ МВД России с больницей № 40 за счет выделенных на данные цели средств федерального бюджета». При этом администрация больницы утверждает, что договора с МВД у них нет, а он есть – с датой и номером. И средства по нему выделялись. Но в марте 2016 года ГУ МВД на просьбу помочь с оплатой лечения сестре раненого заявили, что она о переводе брата в больницу № 40 не просила. Линия поведения руководства ГУ МВД в этом деле, мягко говоря, странная. Есть вопросы и к расследованию. Каким образом всем участникам событий меняют обвинение по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») на более легкую – ст. 116 («побои»). А затем с упорством, достойным лучшего применения, Ислама Хамерзаева начинают увольнять из органов. Все перипетии увольнения займут много томов: сестру даже обвинили в попытках похитить брата. Все документы, касающиеся этой истории, есть в распоряжении редакции. Один из фактов вскрылся после инициированного Александром Хинштейном запроса к замминистра внутренних дел Александру Махонову, который курирует медицину и тыловое обеспечение ведомства. Генерал потребовал предоставить ему документы, связанные с оплатой лечения оперативника. И ему и отправили первые попавшиеся под руку бумажки. - Я бегу в больницу, и прошу показать мне документ об оплате лечения, - рассказывает адвокат Трофимов, - мне действительно дают платежку. Но вскоре оказывается, что ГУ МВД со счета, на который все мы платим дорожные штрафы, переводит 200 тыс. рублей и пишет «за Ислама Хамерзаева». - рассказал Алексей Трофимов. - В основании платежа ничего не указывается: ни номера договора, ни номера госконтракта. Они просто взяли эти деньги, и перекинули каким-то образом на счет медицинского учреждения. Я начинаю понимать, что они просто Махонову показали, что заплатили... Тенденция, однако... Справедливости ради надо сказать, прецедент Ислама Хамерзаева далеко не первый для ГУ МВД Санкт-Петербурга. До него, также находясь при исполнении, были расстреляны сержанты вневедомственной охраны Дмитрий Воронин и Владимир Крутов. Они, проверяя документы приехавших «на гастроли» грабителей, были избиты и расстреляны. Воронин погиб на месте, а Крутов получил инвалидность и пулю в голове, которую не извлечь без риска для жизни. После долгих препирательств с ГУ МВД МСЭ присвоила ему третью, рабочую группу инвалидности и пенсию в 7560 руб. Предоставлять жилплощадь пострадавшему ГУВД отказалось. Однако Имлам Хамерзаев пока верит в справедливость. - Асет сказала мне, что Ислам очень верит в руководство - что они его не бросят. Он живет с этой мыслью. – рассказал адвокат Алексей Трофимов. – Я кстати спросил у Ислама, приходил ли к нему кто-нибудь от руководства, или хотя бы у сестры спрашивали о нем? Оказалось - нет, никого не было. В результате Ислам резюмирует: «Вообще-то, меня бросили как собаку, но я еще в них верю»... - А верит Ислам, наверное, потому, что всю сознательную жизнь мечтал работать в милиции. В той милиции, в которой существовало оперское братство, и каждый посягнувший на жизнь милиционера знал – пощады ему не будет, и денег с него никто не возьмет. – пояснил Валерий Демин, ветеран Московского уголовного розыска. - Именно это братство помогло милиции выжить в «лихие 90», и не просто выжить, а заставить «братву» себя уважать. Сегодня из тюрем начинают выходить авторитетные в преступном мире люди. За годы отсидки они хотят финансовую компенсацию. А деньги сейчас открывают тюремные замки и границы, решают, кому жить, а кому умереть. И ситуацию снова пора менять... Андрей ФИЛАТОВ, Москва-Санкт-Петербург, специально для «Социнформбюро» Следующая >