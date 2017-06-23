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Волгоградское УФАС нашло нарушения в документах аукциона на ремонт дороги Печать
Экспертиза
23.06.2017 17:00

Волгоградское УФАС нашло нарушения в документах аукциона на ремонт дороги

УФАС по Волгоградской области выявило нарушения в документации аукциона по определению подрядчиков для ремонта автодороги в Михайловке. Итоги торгов отменены. Теперь организаторам придётся провести аукцион повторно.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского УФАС, аукцион должен был определить организацию, которая отремонтирует трассу «Жирновск — Вешенская» в Михайловке. Начальная цена контракта составила больше 85 миллионов рублей.

При этом заявки на участие в аукционе подали только два предприятия, одно из которых— ООО «Унистрой-1» — к торгам не допустили. После отказа представители «Унистроя-1» пожаловались на аукционную комиссию в УФАС.

Антимонопольщики в работе комиссии нарушений не обнаружили. Однако они нашли ошибки в самой контрактной документации. Так, в бумагах содержались нестандартные показатели товаров. Также установлено, что инструкцию по заполнению заявки тоже составили некорректно. В следствие чего, участники торгов не поняли, как именно нужно указывать различные показатели.

По итогам разбирательств Волгоградское УФАС выдало организаторам торгов предписание, где потребовало изменить документацию и провести аукцион заново, обеспечив всем его участникам равные условия.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба Волгоградского УФАС

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