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|Дружба с Бочаровым довела «МАН» до суда
|Экспертиза Волгоград
|27.06.2017 15:03
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Апелляционные суды в Волгограде, Саратове и Казани подтвердили участие ООО «МАН» в незаконной схеме по уклонению от налогов. Арбитражный суд Казани признал решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Волгоградской области законным.
Как сообщает ИА «Волга-Каспий», судебные тяжбы между продуктовой сетью и ведомством начались после проведения налоговой проверки.
Тогда было установлено, что компания с 2009 года уклонялась от налогов путем заключения договоров с индивидуальным предпринимателем Павлом Бочаровым.
Торговая компания применяла специальный режим налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и распределения выручки от реализации товаров между субъектами.
Как посчитали налоговики, контроль за деятельностью ИП Бочарова вела компания ООО «МАН». Об этом говорит множество фактов.
Например, товары ИП Бочарова реализовывались в торговых площадках ООО «МАН». При этом арендуемые торговые площади никак не были отделены. Торговые помещения имели общие входы, оформлялись в едином стиле.
Также сотрудники ИП Бочарова подчинялись управляющим и графику работы сети магазинов ООО «МАН». Выручка от продажи товаров на двух торговых точках учитывалась через единое программное обеспечение кассовой техники. Инкассирование выручки также было совместным.
Налоговая служба решила проверить и самого Павла Бочарова. Оказалось, что в 2004–2008 годах он работал в ООО «Волгаавтотранс».
Учредителем этой компании был Алексей Воробьев – родной брат руководителя ООО «МАН» Андрея Воробьева. Это позволило налоговикам сделать вывод о взаимозавимости организаций.
Также предприятие уличили в выдаче займа учредителю и его родственнику в 300 миллионов рублей под 6% годовых, хотя другим субъектам займы выдавались под 8-12%.
Отметим, что сумма займа и срок выдачи совпадают с информацией о выдаче помощи экс-главе региона Сергею Боженову. Как сообщает ИА «Волга-Каспий», директор ООО «МАН» помогал финансами губернатору для открытия магазина в Астрахани. Но позже Боженов пропал, как и 300 миллионов.
Эксперты считают, что многомиллионные разбирательства «МАНа» только начало масштабного передела сфер влияния в области региональной розничной торговли.
За последние полгода закрылись сразу несколько торговых точек «МАН». На их месте почти сразу открылись магазины местной сети «Радеж».
Анонимный источник сообщил ИА «Волга-Каспий», что руководство торговой сети могло вступить в сговор с представителями «Трех медведей» и «дальнейшая экспансия розничных сетей только продолжится».
Юлия Соболева
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