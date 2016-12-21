Проверки «Ревизорро» признали незаконными

Министерство внутренних дел на своем официальном сайте опубликовало разъяснение по поводу деятельности телепрограммы «Ревизорро», выходящей на канале «Пятница».

Согласно документу, осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор за общественными местами может только Роспотребнадзор. Право журналиста искать, запрашивать, получать и распространять информацию, посещать предприятия и учреждения, производить записи не предполагает подмену собой деятельности надзорных органов.

Кроме того, самостоятельно входить в помещения с ограниченным доступом не может ни потребитель, ни журналист.

Исходя их этого действия программы «Ревизорро» можно квалифицировать как злоупотребление свободой массовой информации.

- В этой связи обращаем внимание всех заинтересованных лиц на то, что наряду с предусмотренной в статье 58 Закона о СМИ ответственностью за ущемление свободы массовой информации, во взаимосвязанных статье 4 и статье 59 Закона о СМИ предусмотрена ответственность за злоупотребление свободой массовой информации, — сообщается на сайте МВД.

Напомним, программа «Ревизорро» выходит на российском телеканале «Пятница» с 2014 года. В передаче ведущая вместе со съемочной группой колесит по городам и проверяет общепит, отели, аквапарки и другие общественные места.



В Волгограде ведущие программы «Ревизорро» приезжали уже 4 раза. 3 выпуска в городе-герое провела Елена Летучая, а один Ольга Романовская.

Юлия Соболева

Фото: Телеканал «Пятница»