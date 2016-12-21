Проверки «Ревизорро» признали незаконными Печать
21.12.2016 18:42

Проверки «Ревизорро» признали незаконными

МВД пояснили, что действия съемочной группы неправомерны, поскольку журналисты не могут выполнять функции госорганов.

Министерство внутренних дел на своем официальном сайте опубликовало разъяснение по поводу деятельности телепрограммы «Ревизорро», выходящей на канале «Пятница».

Согласно документу, осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор за общественными местами может только Роспотребнадзор. Право журналиста искать, запрашивать, получать и распространять информацию, посещать предприятия и учреждения, производить записи не предполагает подмену собой деятельности надзорных органов.

Кроме того, самостоятельно входить в помещения с ограниченным доступом не может ни потребитель, ни журналист.

Исходя их этого действия программы «Ревизорро» можно квалифицировать как злоупотребление свободой массовой информации.

- В этой связи обращаем внимание всех заинтересованных лиц на то, что наряду с предусмотренной в статье 58 Закона о СМИ ответственностью за ущемление свободы массовой информации, во взаимосвязанных статье 4 и статье 59 Закона о СМИ предусмотрена ответственность за злоупотребление свободой массовой информации, — сообщается на сайте МВД.

Напомним, программа «Ревизорро» выходит на российском телеканале «Пятница» с 2014 года. В передаче ведущая вместе со съемочной группой колесит по городам и проверяет общепит, отели, аквапарки и другие общественные места.

В Волгограде ведущие программы «Ревизорро» приезжали уже 4 раза. 3 выпуска в городе-герое провела Елена Летучая, а один Ольга Романовская.

Юлия Соболева
Фото: Телеканал «Пятница»

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