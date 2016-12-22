Ушел из жизни Вячеслав Шалевич



Вячеслав Шалевич 58 лет он отдал служению одному единственному театру - Вахтанговскому. За каждой его работой стоит яркая, крупная неординарная актерская личность.

Его роли - такие разные и такие несхожие: Барин - англоман («Идиот» по Ф.М. Достоевскому), Доктор («Перед заходом солнца» Гауптмана), Ведущий и Дон Карлос («Маленькие трагедии» А.С. Пушкина), Штефан («Игра в каникулы» М. Себастьяна), Александров («Живой труп» Л.Н. Толстого), Барах («Принцесса Турандот» К. Гоцци), Козин («Конармия» по мотивам рассказов И. Бабеля), Блендербленд («Миллионерша» Б. Шоу), Павел Суслов («Виринея» Л. Н. Сейфуллиной и В. П. Правдухина), Дион в одноименном спектакле по пьесе Л. Зорина, Антон («Память сердца» А. Корнейчука), Ипполит («Выбор» А. Арбузова), Казанова («Три возраста Казановы» М. Цветаевой), Муров («Без вины виноватые» А.Н. Островского), Людовик Мерикур («Будьте здоровы» П. Шено), Граф де Гиш («Сирано де Бержерак» Ростана), Дорн («Чайка» А.П. Чехова) и другие.

Фильмография В.А. Шалевича насчитывает более 120 ролей, среди которых: «Три тополя на Плющихе», «Спасённое поколение», «Барьер неизвестности», «Шестое июля», «Кабачок «13 стульев», «Брежнев», «Красная площадь», «Семнадцать мгновений весны», «Моя улица», «Город под липами», «Звезда эпохи», «Марш Турецкого», «Дело гастронома №1», «Мастер и Маргарита», «Охота на Беркута» и многие другие.

Вячеслав Шалевич был награжден орденами Почета, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Петра Великого II степени, Почетной грамотой Президента РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, золотой медалью имени М.В. Ломоносова.

- Вечная память большому, истинно Вахтанговскому артисту. Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Анатольевича Шалевича, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Театра имени Вахтангова.

Фото – официальный сайт Театра имени Вахтангова

Евгений Иванов