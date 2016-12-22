Рекламу об эпиляции зоны бикини признали непристойной Печать
22.12.2016 13:44

Рекламу об эпиляции бикини признали непристойной

Местный житель обратился в УФАС с просьбой разобраться с рекламой, которая использует непристойные и оскорбительные образы.

В октябре 2016 года в Управление антимонопольной службы по Волгоградской области обратился местный житель. Он сообщил, что реклама одного из салонов красоты с изображением указательного и безымянного пальцев, между которыми зажат пучок волос, использует оскорбительный образ.

Сотрудники УФАС приняли жалобу волгоградца и обратились за пояснением к рекламодателю. Он сообщил, что такое изображение было выбрано исходя из объекта рекламы — эпиляции волос на теле. Пояснить, почему для изображения был выбран именно символический образ интимной части женского тела, рекламодатель не смог.

Затем антимонопольная служба провела устный опрос жителей Волгограда. В итоге 95% опрошенных высказались, что использование в рекламе стилизованного образа интимной части женского тела является недопустимым.

Вчера комиссия Волгоградского УФАС признала рекламу ненадлежащей, согласно ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе. Рекламодателю было выдано предписание о прекращении распространения данного изображения.

Юлия Соболева
Фото: УФАС по Волгоградской области

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