Более 50 классов Волгограда закрыли на карантин

Сегодня администрация Волгограда объявила о временном прекращении учебной деятельности в 58 классах города.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, пока ни одна школа полностью не ушла на карантин, на домашнее обучение пока переведены только некоторые классы школ Центрального, Красноармейского, Дзержинского, Красноармейского и Тракторозаводского районов.

Ситуация с заболеванием ОРВИ массово пока не коснулась образовательных учреждений Ворошиловского, Кировского и Советского районов.

- Ситуация с заболеваемостью среди учащихся общеобразовательных учреждений остается на контроле городской администрации, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress