Более 50 классов Волгограда закрыли на карантин Печать
22.12.2016 14:54

Более 50 классов Волгограда закрыли на карантин

Классы в 12 образовательных учреждениях Волгограда закрыли в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ.

Сегодня администрация Волгограда объявила о временном прекращении учебной деятельности в 58 классах города.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, пока ни одна школа полностью не ушла на карантин, на домашнее обучение пока переведены только некоторые классы школ Центрального, Красноармейского, Дзержинского, Красноармейского и Тракторозаводского районов.

Ситуация с заболеванием ОРВИ массово пока не коснулась образовательных учреждений Ворошиловского, Кировского и Советского районов.

- Ситуация с заболеваемостью среди учащихся общеобразовательных учреждений остается на контроле городской администрации, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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