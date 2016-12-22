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|Ректор МФЮА призвал не верить слухам о закрытии волгоградского филиала
|22.12.2016 17:13
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На прошлой неделе федеральная служба по надзору в сфере образования объявила о том, что по результатам проведенных проверок филиал МФЮА в Волгограде был лишен аккредитации.
Сегодня в головном корпусе университета состоялось совещание по данному поводу с участием ректора вуза Алексея Забелина. На совещании ректор принял решение о дальнейшей работе волгоградского филиала.
ИА «СоцИнформБюро» связались с пресс-секретарем МФЮА Екатериной Савельевой, чтобы узнать все подробности о дальнейшей деятельности вуза.
Прежде всего, Алексей Забелин призвал волгоградцев не верить слухам о закрытии регионального филиала.
На данный момент для тех студентов, которые учатся на неаккредитованных специальностях, поступило предложение перевестись в головной вуз. Для этого руководство университета готово снизить стоимость обучения, частично покрыть затраты на билеты и предоставить бесплатное общежитие. Но это касается только выпускных курсов.
Остальные же студенты смогут и дальше спокойно продолжить обучение в филиале.
- Промежуточную аттестацию мы по закону можем проводить на местах, в регионах. Ещё раз хочу призвать всех к спокойствию! Студенты могут продолжать обучение в волгоградском филиале МФЮА, мы не закрываемся, - отметил ректор.
Тем юношам, которые попали под приостановку аккредитации, а соответственно лишились военной отсрочки, глава вуза предложил либо перевестись в Москву, либо перейти на аккредитованную специальность в филиале.
В связи с коррупционным скандалом Алексей Забелин выразил свое негодование по поводу инцидента в волгоградском филиале.
- Для нас ситуация в волгоградском филиале, который был во многих вопросах показательным, стала огромным шоком и очень неприятной неожиданностью. Нам всем стыдно за этих людей. Преступная деятельность бывшего директора и её коллег стала серьёзным ударом по нашей репутации. Этот печальный случай в Волгограде потребовал от нас усилий по наведению порядка во всех филиалах МФЮА. Мы проводим тотальную аттестацию профессорско-преподавательского состава повсеместно, во всех наших подразделения, — поделился мнением глава вуза.
Напомним, что в начале ноября работники вуза были задержаны за взятки. Следственный комитет возбудил уголовное в отношении 5 сотрудников, которые предлагали выставление оценок и зачетов, а также выдачу дипломов за денежные вознаграждения.
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