На прошлой неделе федеральная служба по надзору в сфере образования объявила о том, что по результатам проведенных проверок филиал МФЮА в Волгограде был лишен аккредитации.

Как позже пояснили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МФЮА, приостановка аккредитации волгоградского филиала Московского финансово-юридического университета связана с недавним инцидентом взяточничества в вузе.

Сегодня в головном корпусе университета состоялось совещание по данному поводу с участием ректора вуза Алексея Забелина. На совещании ректор принял решение о дальнейшей работе волгоградского филиала.

ИА «СоцИнформБюро» связались с пресс-секретарем МФЮА Екатериной Савельевой, чтобы узнать все подробности о дальнейшей деятельности вуза.

Прежде всего, Алексей Забелин призвал волгоградцев не верить слухам о закрытии регионального филиала.



- Я хочу успокоить студентов, родителей и общественность. Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА, работает и не будет закрыт. У нас нет таких планов. Лицензия на ведение образовательной деятельности у нас осталась. У нас приостановлена аккредитация по экономическим и гуманитарным специальностям. Однако кафедры информационных технологий, а также наш колледж работают в штатном режиме – их не коснулось лишение аккредитации. Как мы уже сообщали, приостановка свидетельства об аккредитации связана со следственными действиями, проводимыми в ВУЗе. Через полгода мы намерены обратиться в соответствующие государственные организации и вновь получить аккредитацию, - пояснил Забелин.

На данный момент для тех студентов, которые учатся на неаккредитованных специальностях, поступило предложение перевестись в головной вуз. Для этого руководство университета готово снизить стоимость обучения, частично покрыть затраты на билеты и предоставить бесплатное общежитие. Но это касается только выпускных курсов.

Остальные же студенты смогут и дальше спокойно продолжить обучение в филиале.

- Промежуточную аттестацию мы по закону можем проводить на местах, в регионах. Ещё раз хочу призвать всех к спокойствию! Студенты могут продолжать обучение в волгоградском филиале МФЮА, мы не закрываемся, - отметил ректор.

Тем юношам, которые попали под приостановку аккредитации, а соответственно лишились военной отсрочки, глава вуза предложил либо перевестись в Москву, либо перейти на аккредитованную специальность в филиале.

В связи с коррупционным скандалом Алексей Забелин выразил свое негодование по поводу инцидента в волгоградском филиале.

- Для нас ситуация в волгоградском филиале, который был во многих вопросах показательным, стала огромным шоком и очень неприятной неожиданностью. Нам всем стыдно за этих людей. Преступная деятельность бывшего директора и её коллег стала серьёзным ударом по нашей репутации. Этот печальный случай в Волгограде потребовал от нас усилий по наведению порядка во всех филиалах МФЮА. Мы проводим тотальную аттестацию профессорско-преподавательского состава повсеместно, во всех наших подразделения, — поделился мнением глава вуза.

Напомним, что в начале ноября работники вуза были задержаны за взятки. Следственный комитет возбудил уголовное в отношении 5 сотрудников, которые предлагали выставление оценок и зачетов, а также выдачу дипломов за денежные вознаграждения.



Юлия Соболева

Фото: ИА "СоцИнформБюро"