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|Варвара Караулова приговорена к 4,5 годам заключения за попытку примкнуть к ИГИЛ
|22.12.2016 17:24
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Сторона обвинения просила приговорить Иванову к пяти годам лишения свободы. Прокурор посчитал, что Иванова представляет для общества повышенную опасность, так как она собиралась стать снайпером или смертницей.
Сторона защиты девушки просили оправдать её, так как прямых доказательств об её намерении стать террористкой нет.
В последнем слове Иванова попросила о снисхождении суда, так как она раскаивается в своё поступке и извлекла из него большой урок. Причину произошедшего Иванова назвала «больной и неадекватной любовью» к Айрату Саматову, которым оказался вербовщик ИГИЛ. Саматов в 2015 году отправился воевать в Сирию на стороне террористов и позвал девушку к себе, пообещав жениться на ней.
19-летняя студентка МГУ Варвара Караулова (девушка сменила фамилию после резонанса истории) приобрела известность после того, как в конце мая 2015 года её в числе 13 россиян задержали на турецко-сирийской границе. По версии следствия, задержанные планировали присоединиться к ИГИЛ. В Россию Караулова вернулась в сопровождении отца 11 июня.
Тогда Караулова сказала, что поняла свою ошибку и намерена вернуться к учёбе и обычной жизни. Однако, как оказалось, девушка не прекратила переписку с Саматовым, в которого она была влюблена.
Как только Варвара сообщила в переписке с возлюбленным, что не оставляет попыток пробраться к нему в Сирию, её задержали спецслужбы по обвинению в терроризме.
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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