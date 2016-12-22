Варвара Караулова приговорена к 4,5 годам заключения за попытку примкнуть к ИГИЛ Печать
22.12.2016 17:24

Варвара Караулова приговорена к 4,5 годам заключения за попытку примкнуть к ИГИЛ

Сегодня, 22 декабря, Московский окружной военный суд вынес обвинительный вердикт в отношении Александры Ивановой (Варвары Карауловой) и назначил ей четыре года и шесть месяцев заключения в колонии общего режима. Девушка обвинялась в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).


По заявлению судьи, признательные показания Ивановой, полученные в ходе предварительного следствия, являются достоверными и следствием собрано достаточно доказательств для вынесения приговора.

Сторона обвинения просила приговорить Иванову к пяти годам лишения свободы. Прокурор посчитал, что Иванова представляет для общества повышенную опасность, так как она собиралась стать снайпером или смертницей.

Сторона защиты девушки просили оправдать её, так как прямых доказательств об её намерении стать террористкой нет.

В последнем слове Иванова попросила о снисхождении суда, так как она раскаивается в своё поступке и извлекла из него большой урок. Причину произошедшего Иванова назвала «больной и неадекватной любовью» к Айрату Саматову, которым оказался вербовщик ИГИЛ. Саматов в 2015 году отправился воевать в Сирию на стороне террористов и позвал девушку к себе, пообещав жениться на ней.

Варвара Караулова

Адвокат подсудимой не согласился с доводами суда и после оглашения вердикта заявил о намерении подать апелляцию.

19-летняя студентка МГУ Варвара Караулова (девушка сменила фамилию после резонанса истории) приобрела известность после того, как в конце мая 2015 года её в числе 13 россиян задержали на турецко-сирийской границе. По версии следствия, задержанные планировали присоединиться к ИГИЛ. В Россию Караулова вернулась в сопровождении отца 11 июня.

Тогда Караулова сказала, что поняла свою ошибку и намерена вернуться к учёбе и обычной жизни. Однако, как оказалось, девушка не прекратила переписку с Саматовым, в которого она была влюблена.

Как только Варвара сообщила в переписке с возлюбленным, что не оставляет попыток пробраться к нему в Сирию, её задержали спецслужбы по обвинению в терроризме.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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