Депутаты предложили ввести штраф за осквернение искусства

Сегодня ряд депутатов во главе со Станиславом Говорухиным и Иосифом Кобзоном предложил проект закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», который предусматривает наказание за порчу, уничтожение и воспрепятствованию демонстрации произведений искусства, театральных постановок и кинопоказов.

В тексте документа предлагается наказывать злоумышленников за публичное осквернение экспонатов или попытки помешать их демонстрации штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей или общественными работами до 120 часов. За повторное правонарушение предполагается штрафовать уже на сумму до 100 тысяч рублей.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, необходимость введения данных мер обоснована участившимися случаями агрессивного воспрепятствования публичной демонстрации произведений искусства, нередко такие случаи связаны с порчей и даже уничтожением музейных и выставочных экспонатов, прерыванием театральных спектаклей.

Как пример, авторы законопроекта приводят недавний случай на выставке работ фотографа Д. Стерджеса в Центре фотографии им. братьев Люмьер.

Также в своем предложении депутаты опираются на 44 статью Конституции Российской Федерации, которая гарантирует каждому свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.

Эксперты считают, что такой проект имеет слишком много подводных камней и «расплывчатых» формулировок. Как сообщил ИА «СоцИнформБюро» первый вице-президент Российского центра Парламентаризма Николай Артамонов, понятие «осквернение» не имеет четкого обоснования, что приведет к большому количеству споров.

- Безусловно, деяния, направленные на публичное осквернение произведения искусства, должны пресекаться и наказываться по всей строгости закона. Однако нельзя сделать однозначного вывода о понятии «осквернение». Является ли публичное высказывание (в какой-либо форме) о недостойности произведения искусства его осквернением? В приложенном пакете говорится об участившихся случаях вандализма, воспрепятствования и пр., но ни слова о возможных формах осквернения или воспрепятствования.

В качестве контраргумента законодателям, могу сказать, что участились случаи так называемого «культурного хулиганства», которые разрушают культурные традиции, оскорбляют чувства верующих различных конфессий, да и просто выглядят неприлично. А как следствие, возникает главный вопрос: как граждане могут заявить о своей точке зрения, не попав под действие этой поправки? А если говорить в формате «глаз за глаз, зуб за зуб», то необходимо внести аналогичную поправку в части солидарной ответственности деятелей искусства, — прокомментировал новый законопроект Николай Артамонов.



Юлия Соболева

Фото: globallookpress